Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali inşaatı sahasında incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığında AK Parti milletvekilleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, İffet Polat, Osman Poyraz, Mehmet Erdoğan ile Hacı Özkan, CHP milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Müzeyyen Şevkin ile İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş, sahayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Komisyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar ile Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da eşlik etti.

"DÜNYADA AYNI ANDA 4 ÜNİTENİN BİR ARADA YAPILDIĞI TEK SANTRAL"

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, dünyanın aynı anda 4 ünitesinin bir arada yapıldığı ve bu anlamda en büyük nükleer santrali inşaatının Akkuyu Nükleer Santrali'nde devam ettiğini söyledi. Komisyon olarak bugün Akkuyu'da incelemelerde bulunduklarını belirten Altunyaldız, "Gördük ki tüm 4 ünitenin inşaatı da aynı anda devam ediyor. 2023 yılında, ülkemizin 100. kuruluş yıldönümünde ilk ünitenin devreye alınabileceğinin bilgisini aldık. Bunun yanında diğer ünitelerin de sırayla devreye gireceği belirtildi. Toplamda 26 bin çalışanı olan ve bunun yüzde 90'a yakını Türk işçi ve mühendislerinden oluşan bir alandayız. Teknoloji olarak çok büyük bir aşamanın olduğunu ifade edebiliyoruz. Çünkü nükleer güç santralinin teknolojisini edinme yetenekleriyle de burada Türk mühendisleri yetenek kazanıyor. Bundan sonraki aşamalarda hem Türkiye'mizde yapılacak ilave nükleer güç santrallerinde hem de dışarda yapılabilecek nükleer güç santrallerde hem partner olma hem de yetenek paylaşımına gelen bir ülke konumunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 7 MİLYAR KÜP DOĞALGAZIN DAHA AZ İTHALATINI SAĞLAYACAK"

Özellikle iklim değişikliğinin ortaya koyduğu meydan okumalar karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkenin nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir enerji çerçevesinde değerlendirme aşamasına geldiğini vurgulayan Altunyaldız, "Bizde çok zamanlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, nükleer güç santralini zamanlıca devreye alma konusunda gece, gündüz çalışıyoruz. Nükleer güç santrali bittiği zaman ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Emisyon hacminde ciddi oranda düşmeler olacak ve sonuç itibariyle ülkemizin elektrik, enerji güvenliğini temin edecek. Özellikle de doğalgazdan elektrik üretim kısmını da düşündüğümüz zaman yaklaşık 7 milyar küp doğalgazın daha az ithalatını sağlayacak. Buda yıllık 6 milyar dolarlık bir dış alımın önlenmesi demektir. Bütün bunlara baktığımız zaman pek çok yönüyle gerçekten Akkuyu Nükleer Güç Santrali enerji tedarikinden, teknoloji yeteneği kazanılmasına kadar, ülkemizin enerji güvenliğinden, istihdama kadar önemli kazanımlar sağlıyor. Şu an itibariyle 3.2 milyar dolarlık bir yerli alım söz konusu. Toplam 4 ünitenin bitimine kadar 6.9 milyar dolarlık bir alım söz konusu olacak. O bakımdan birçok tedarikçinin olduğu, işçilerimizin çalıştığını bir alanı görüyoruz. Her yönüyle iyi giden, sistematik giden ve hedeflenen zamanlarda bitirilmesi ön görülen bir tesis ve çalışma anlayışı gördüm. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Saha gezisinin ardından komisyon üyeleri, Rus yetkililerden brifing aldı.