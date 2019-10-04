Akkuyu’da Ruslarla pazarlık sürüyor

Dönmez, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin 2023’te devreye alınacağını belirten Dönmez, “Çünkü 2023 bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlanacak” diye konuştu.

DEĞERLENDİRİYORUZ

Gazetecilerin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom) ile EÜAŞ’ın Akkuyu NGS’de ortaklığa ilişkin görüşmelerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Dönmez, “EÜAŞ hala çalışıyor. Çünkü bu çok büyük bir proje ve varlıkların, projenin değerlendirilmesi önemli. Projenin tüm değerlendirilmesi tamamlandığında bir karar vereceğiz ancak önce bu değerlendirmenin tamamlanması gerekiyor. Ardından siyasi aşamada bir karar alınacaksa bunu kamuya duyuracağız” değerlendirmesinde bulundu.