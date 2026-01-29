Akkuyu'da yerli katkı 10 milyar dolara koşuyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin Türkiye'nin en önemli enerji yatırımlarından biri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'de üretilen yaklaşık 700 milyon dolarlık yerli katkıyı sağlamış olduk, santral tamamlanıncaya kadar bu yerli katkının yaklaşık 10 milyar dolar civarına ulaşmasını tahmin ediyorum." dedi.

Şahin, AA muhabirine, Enstitünün 2025 faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TSE'nin geçen yıl hizmet kalitesini artırmaya yönelik büyük yenilikler gerçekleştirdiğini vurgulayan Şahin, "Hizmet sürelerimizin kısaltılması ve iletişimimizin artırılmasıyla ilgili önemli adımlar attık. Bu da TSE'nin faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmeyi sağladı." diye konuştu.

Şahin, 2025'te ülkenin gelişmesi paralelinde yeni sektörel alanlarda, başta savunma sanayisi olmak üzere, enerji, siber güvenlik alanlarında yeni faaliyetleri de devreye alma imkanına sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve bölgenin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek çerçevede Kalite Kampüsü yatırımları olduğunu anımsatan Şahin, "Bunun inşaatını 2025 yılı itibarıyla tamamladık. Bu, ülkemizin çok önemli bir kazanımı. 2026 yılı içinde, Kalite Kampüsü'ne taşınma süreci başlayacak. Yeni yerde, yeni yapacağımız laboratuvar altyapı yatırımlarıyla ülkemize hizmet kalitemizi en üst seviyede vermeye çalışacağız. Bu yatırımlar sanayimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, fizibilitesi yapılmış bir yatırım halinde hayata geçirilmiş olacak. Özellikle sanayicilerimizin, uluslararası alanda ticari faaliyetlerini yürütürken rekabet etme imkanlarını da artırmış olacak. Bu anlamda yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesinde sanayimizin gelişmesine, büyümesine, ihracatının artmasına büyük bir katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla Kalite Kampüsü'nde hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

- SİBER GÜVENLİKTE STANDARDİZASYON VE SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI

Siber güvenlik alanında da çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Şahin, "Uluslararası alanda 'Siber Güvenlik Ayna Komiteleri'nde yer alıyoruz. Özellikle bu çalışmayı önemsiyoruz. Ülkemizin de siber güvenlik alanındaki yeni kurulan birimleriyle hem standardizasyon alanında hem sertifikasyon anlamında kurumsal olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Şahin özellikle uluslararası standartların belirlenmesinde Türkiye olarak ayna komitelerde yer alarak standartların belirlenmesinde etkin olmaya çalıştıklarını bildirdi.

- AKKUYU NGS'DE YERLİ KATKI ARTIYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin de Türkiye'nin en önemli enerji yatırımlarından olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak yerli üreticilerimizin ürünlerinin kullanılabilmesi için malzeme onayı kuruluşu olarak faaliyet yürütüyoruz. Türkiye'de üretilen ürünlerin santralde kullanılabilmesi için TSE olarak, Rus ve Avrupa standartları ile karşılaştırılmasıyla Türkiye'de üretilen ürünlerin Akkuyu NGS'de kullanılabilir duruma getirilmesini sağladık. Bugüne kadar Türkiye'de üretilen yaklaşık 700 milyon dolarlık yerli katkıyı sağlamış olduk. Santral tamamlanıncaya kadar bu yerli katkının yaklaşık 10 milyar dolar civarına ulaşacağını tahmin ediyorum."

Şahin, TSE'nin, Akkuyu NGS'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini de yürüttüğü bilgisini vererek, reaktörün devreye alınma sürecinde de Enstitünün uygunluk değerlendirme faaliyetlerini üçüncü taraf olarak sürdürdüğünü anlattı.

Bu alandaki yetkinliğin yerli ve milli olmasına ilişkin çalışmayı TSE olarak başlattıklarını ve güçlü şekilde kadrolarını da oluşturduklarını vurgulayan Şahin, "Altyapımızı oluşturmuş durumdayız. İleriki dönemlerde bu alanda ihtiyaç olacak test altyapılarının da kurulması yönünde ön hazırlığımız devam ediyor. İleride kurulacak nükleer santrallerde tamamen yerli ve milli bir kuruluş olarak kendi insanlarımızla bu faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "KALİTENİN TABANA İNMESİ LAZIM"

Şahin, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde uluslararası standartlar doğrultusunda yeni yayımlanan standartlara adaptasyonun kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni yayımlanan standartlara adaptasyonun 2026'da TSE'nin önceliği olacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Belgelendirme, sertifika noktasında çalışmalarımız da hızlı şekilde devam edecek. Ülkemizdeki kalite anlayışı ve standartların yaygınlaşmasıyla alakalı bilincin artırılmasına yönelik de bir faaliyette bulunmayı arzu ediyoruz. Kalitenin tabana inmesi lazım. Yani çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz bir yaşam kültürü şeklinde satın aldıkları ürünlerde, standartlara uygun olup olmadığıyla alakalı bir kontrol yapabilmelerini sağlayabilecek bilinçlendirmeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğitim faaliyetlerimizle bunu sektörel bazda yapıyoruz ama aslında kamuoyuna açık bir şekilde gerek üniversitelerimiz bünyesinde gerek okullarımızda biraz daha görünür hale gelmek için çalışma başlatacağız. Standartların belirlendiği merkezlerde belirleyici noktalarda olma hedefimiz var. Standartları takip eden ülke değil, belirleyen ülke olma hedefimiz doğrultusunda uluslararası standart kuruluşlarında da yer almak için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede bütün paydaşlarımızla, meslektaşlarımızla grup toplantılarında işbirliklerimizi artırmaya yönelik toplantılarımız devam ediyor."