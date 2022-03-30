Aksa Enerji, Özbekistan'daki üçüncü santralinde test üretime başladı

Aksa Enerji'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı, Türkiye'nin halka açık en büyük global enerji üreticisi Aksa Enerji'nin, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Buhara'da toplam 740 MW'lık 3 doğal gaz kombine çevrim santrali için gerçekleştirdiği yatırımların son aşamaya geldiğini kaydetti.

Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özbekistan'ın en büyük Türk enerji yatırımı olan projemizin inşaatını sadece 12 ayda tamamlayarak Taşkent A ve Buhara santrallerimizde ocak ayında kademeli olarak ticari üretime başlamıştık.



Şimdi sırada 230 MW kurulu güçteki Taşkent B santralimiz var. Bugün itibarıyla bu santralimizde de test üretime başladık. Hedefimiz en kısa sürede Taşkent B santralinde de ticari üretime geçerek Özbekistan'ın enerjisini yükseltmek.



Globalleşme stratejimiz doğrultusunda önemli bir adım olarak nitelendirdiğimiz ve toplam 740 MW kurulu güce sahip Özbekistan'daki santrallerimizdeki enerji üretimimizle, 25. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin Özbekistan hükümeti ile ticaret hacmine ilişkin koymuş olduğu hedeflerine destek vermenin de gururunu yaşıyoruz."

Aksa Enerji'nin Özbekistan'daki santralleri, ülkede hükümetin enerjide kaynak çeşitliliği sağlama ve tasarruf stratejisi açısından da büyük önem arz ediyor.



Aksa Enerji bu santraller ile Özbekistan'daki enerji üretiminde verimliliği artıracak ve doğal gaz tasarrufu ile ülke ekonomisine doğrudan katma değer sağlayacak.

