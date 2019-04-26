18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9402
  • 6,6284
  • 245.609
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması: Kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikaları kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedeflediklerini bildirdi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. 

Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne ağır darbe: 36 sığınak imha edildi

Terör örgütüne ağır darbe: 36 sığınak imha edildi

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Altın renkli Panamera trafikten men edildi

Altın renkli Panamera trafikten men edildi

'Sizlerin bu sevgisi oldukça bize durmak yok, yola devam'

'Sizlerin bu sevgisi oldukça bize durmak yok, yola devam'

Rus ajan için karar verildi

Rus ajan için karar verildi

Esenyurt'ta yol çöktü apartmanda çatlaklar oluştu

Esenyurt'ta yol çöktü apartmanda çatlaklar oluştu

Buket Aydın'ın işine son verildi

Buket Aydın'ın işine son verildi

Venezuela´da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü

Venezuela´da polis helikopteri düştü: General ve pilot öldü
 

POPÜLER HABERLER

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

Hayranlarına güzel haber, 'Star Wars' tema parkı bitmek üzere

Hayranlarına güzel haber, 'Star Wars' tema parkı bitmek üzere

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

Bulgarlar Kapıkule'ye akın etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA