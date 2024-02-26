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Ekonomi

Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara 48 milyon TL'lik para cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara toplamda 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

DHA26 Şubat 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara 48 milyon TL'lik para cezası
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara toplamda 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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