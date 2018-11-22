Aldığımız tedbirler güçlü karşılık buldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, alınan tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi. Albayrak, “Kur oynaklığına karşı alınan tedbirlerin piyasaya olumlu yansımaları görülmeye başlandı” dedi.
Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kurdaki oynaklığa karşı alınan tedbirlerin piyasaya olumlu yansımalarının görülmeye başlandığını söyledi. Albayrak “Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7.7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Dolar ve Euro cinsinden tahvil ihraçlarına tutarın 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir” dedi.
ENFLASYON % 20.8
Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci yarısında yavaşlamaya ve dengelenme sürecine işaret ettiğini söyleyerek, “Yeni Ekonomik Program (YEP), iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas almaktadır. Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedeflerinden biri olması doğrultusunda enflasyonla mücadele sürecine en önemli desteği sıkı maliye politikası verecektir” dedi.
Albayrak “Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın yanı sıra, enflasyonu düşürmeye ve makroekonomik dengelenmeyi sağlamaya yönelik güçlü politika koordinasyonu ile YEP’te 2018 yıl sonunda enflasyonun yüzde 20.8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 6’ya gerilemesi hedeflenmektedir” dedi. Albayrak “Enflasyon kasım ayında ise düşüş trendine girecek. Güçlü bir şekilde hissedeceğiz” şeklinde konuştu.
YENİ EYLEM PLANI
Albayrak, “Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkez kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amaçlıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz” dedi.
VERGİDE SADELEŞTİRME GELİYOR
Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Mali disiplin, temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek; etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. Yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız” dedi. Albayrak, gelir politikalarını, 2019 yılında gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi ve 2020 - 2021 döneminde ise kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin daha da güçlendirilmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürüteceklerini ifade etti.
EKONOMİDE GÜVEN GERİ GELDİ
Tüketici güven endeksi, kasımda 10 yılın dip seviyesinden yükselişe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 artış gösterdi. Buna göre ekimde 57.3 olan endeks değeri, kasımda 59.6 olarak kayıtlara geçti. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5.4 artışla 77.5 olurken; genel ekonomik durum beklentisi de kasımda yüzde 6.2 artarak 72.8’den 77.4’e yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.3 düşüşle 63.4’e indi. Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekimde 19.2 iken kasımda yüzde 4.8 artışla 20.1 oldu. Endeks eylül ayında yüzde 13 düşüş kaydetmişti.
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