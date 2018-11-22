Aldığımız tedbirler güçlü karşılık buldu

Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kurdaki oynaklığa karşı alınan tedbirlerin piyasaya olumlu yansımalarının görülmeye başlandığını söyledi. Albayrak “Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7.7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Dolar ve Euro cinsinden tahvil ihraçlarına tutarın 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir” dedi.

ENFLASYON % 20.8

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci yarısında yavaşlamaya ve dengelenme sürecine işaret ettiğini söyleyerek, “Yeni Ekonomik Program (YEP), iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas almaktadır. Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedeflerinden biri olması doğrultusunda enflasyonla mücadele sürecine en önemli desteği sıkı maliye politikası verecektir” dedi.

Albayrak “Enflasyon ile Topyekûn Mücadele Programı’nın yanı sıra, enflasyonu düşürmeye ve makroekonomik dengelenmeyi sağlamaya yönelik güçlü politika koordinasyonu ile YEP’te 2018 yıl sonunda enflasyonun yüzde 20.8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 6’ya gerilemesi hedeflenmektedir” dedi. Albayrak “Enflasyon kasım ayında ise düşüş trendine girecek. Güçlü bir şekilde hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ EYLEM PLANI

Albayrak, “Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkez kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amaçlıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz” dedi.