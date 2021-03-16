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Ekonomi

Ali Koç müjdeyi verdi: Bugüne kadarki en büyük yatırım olacak

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, '2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz' dedi.

16 Mart 2021 Salı 14:28 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 14:53
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda, Ali Koç, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç 'Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Koç ayrıca, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" ifadelerini kullanırken "10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i kabul etti.

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