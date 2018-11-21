‘Alışveriş çılgınlığı’ tartışması

Ancak bu yıl 23 Kasım’da gerçekleşecek indirim gününün Türkiye’de hem ismi hem de yöntemi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından ‘Efsane İndirim’, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ‘Şahane Cuma’ diye anılan 23 Kasım’ı, e-ticaret siteleri ise ‘Bitmeyen Cuma’, ‘Süper Cuma’ ve ‘Beklenen Cuma’ gibi isimlerle anıyor.

BEŞ FARKLI İSİMLE ANILIYOR

Beş ayrı isimle anılan indirim günü konusunda en büyük ayrılık ise zincir mağazalarla küçük esnaf arasında yaşanıyor. Perakendeciler yapılacak indirimlerle tüketicinin memnun kalacağını belirtirken, bu görüşe karşı çıkan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), indirimlerin stok eritme oyunundan başka birşey olmadığını savundu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş kampanyalarının vatandaşları yanılttığını söyledi. Palandöken “Halkımız, ‘Efsane’ veya ‘Kara Cuma’ denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli” dedi.