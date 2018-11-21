‘Alışveriş çılgınlığı’ tartışması
ABD’de ‘Kara Cuma’ olarak alışveriş ve indirim günü Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor.
Ancak bu yıl 23 Kasım’da gerçekleşecek indirim gününün Türkiye’de hem ismi hem de yöntemi konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından ‘Efsane İndirim’, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ‘Şahane Cuma’ diye anılan 23 Kasım’ı, e-ticaret siteleri ise ‘Bitmeyen Cuma’, ‘Süper Cuma’ ve ‘Beklenen Cuma’ gibi isimlerle anıyor.
BEŞ FARKLI İSİMLE ANILIYOR
Beş ayrı isimle anılan indirim günü konusunda en büyük ayrılık ise zincir mağazalarla küçük esnaf arasında yaşanıyor. Perakendeciler yapılacak indirimlerle tüketicinin memnun kalacağını belirtirken, bu görüşe karşı çıkan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), indirimlerin stok eritme oyunundan başka birşey olmadığını savundu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş kampanyalarının vatandaşları yanılttığını söyledi. Palandöken “Halkımız, ‘Efsane’ veya ‘Kara Cuma’ denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli” dedi.
DERSİAD: Değerlerimiz açısından uygun değil
DERSİAD Başkanı Mustafa Çınar, Kara Cuma adı altında bir güne sığdırılarak tüketim çılgınlığına dönüşmesi ve Müslümanların kutsal günü ile olumsuz ifade çağrıştıran ‘kara’ kelimesinin birleştirilerek pazarlanmasını değerlerimiz açısından uygun bulmuyoruz” açıklamasında bulundu. KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ise “Yapılacak indirimler sayesinde mağazalarımızın satış hacimlerinde önemli artışlar bekliyoruz” dedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise dünyada ‘Black Friday’ adı verilen etkinlik için “Efsane İndirim” demeyi daha uygun bulduklarını ifade etti. Öncel, “Efsane İndirim markalarımıza ellerindeki stokları eritme, tüketiciye de ihtiyaç duyduğu ürünü cazip fiyata alma fırsatı yaratıyor” dedi.
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