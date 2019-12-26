Aliyev: Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak

AA 26.12.2019 15:01 - Güncelleme: 26.12.2019 15:01

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 2019'un Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından başarılı bir yıl olduğunu, devlet başkanları ve bakanlar arasındaki temaslar ile uluslararası etkinliklerdeki görüşmelerin iki ülke arasındaki birliği daha da pekiştirdiğini belirtti.

Yıl içerisinde Bakü'de Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığını hatırlatan Aliyev, bu toplantıda Türk dili konuşan ülkelerin birlik ve dayanışmasının bir daha onaylandığını kaydetti.

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin özel önem taşıdığını ve bu ilişkilerin bugün en yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma ve kültür alanlarında sıkı iş birliği içerisinde olduklarını, başarıyla iş birliği yapmadıkları hiçbir alanın bulunmadığını ifade etti.

Yıl içerisinde TANAP'ın Avrupa sınırına ulaştığını ve bu tarihi olaya beraber şahit olduklarını söyleyen Aliyev, Güney Gaz Koridorunun gelecek yıl faaliyete başlayacağından ve birlikte hayata geçirdikleri bu mega projenin tamamlanacağından emin olduğunu bildirdi.

- "Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak"

Aliyev, karşılıklı yatırımlar konusunda da iyi sonuçlar olduğunu söyleyerek, "Azerbaycan, bugüne kadar Türkiye'ye 17 milyar dolardan fazla, Türkiye ise Azerbaycan'a 12 milyar dolardan fazla sermaye yatırdı. SOCAR'ın yeni planları, yeni yatırım projeleri var. Bunlar da hayata geçince bizim Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak. Bu da bizim kardeşliğimizin göstergesidir. Çünkü sadece birbirine bu kadar sıkı bağlı ülkeler, birbirlerinin ekonomisine bu kadar yatırım yapabilir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da yüzlerce Türk şirketinin faaliyet göstermesinden memnun olduklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Onlar bizim için çok önemli projelerde, özellikle inşaat ve sanayi projelerinde yer alıyor. Bakü'de çok sayıda yapının inşaat, tasarım ve mimarisinde Türk şirketlerin izi var. Devlet tarafından yapılan projeleri hayata geçiren yabancı şirketler arasında Türkler çoğunlukta. Bu da doğal. Çünkü biz her alanda birbirimizi destekliyoruz. Karşılıklı ticaret hacmi da artıyor. Zaten hazır olan tercihli ticaret anlaşması imzalandıktan sonra ticaret hacmi daha da artacaktır."

- "Tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız"

Bakan Pekcan da devlet başkanlarının desteğiyle Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la birlikte ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güzel işler yapacaklarını söyledi.

Yakın dönemde imzalanması öngörülen tercihli ticaret anlaşmasını daha sonra genişleterek, belgeye yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarını, hizmetleri ve sermayeleri de eklemeyi planladıklarını bildiren Pekcan, "SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımları bizim için son derece önemli. Biz tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız. İnşallah yeni yatırımlar da bekliyoruz. Şubat ayında Türkiye'de Azerbaycan'ın yatırım ortamıyla ilgili toplantı düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

- Pekcan, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Pekcan, temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Pekcan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile yemekte bir araya geldi.