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Ekonomi

Alman basınından Türkiye iddiası! Yeşil ışık yakıldı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin, Türk donanması için güdümlü füze ve torpido ihraç edilmesine izin verdiği iddia edildi.

AA6 Ekim 2024 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Alman basınından Türkiye iddiası! Yeşil ışık yakıldı
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Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre Alman hükümeti, Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdi.

Haberde, Federal Güvenlik Konseyi'nin NATO ortağı Türkiye'ye yüzlerce milyon avroluk Alman silahları sağlanmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İhracatına izin verilen silahlar arasında, Türk donanması için MBDA şirketinin ürettiği 100 güdümlü füze ile ThyssenKrupp şirketinin SeaHake tipi 28 torpidosunun bulunduğu aktarılan haberde, Ekonomi Bakanlığının Federal Meclis'e gönderdiği listede söz konusu silahların mali kapsamının somut olarak belirtilmediği, ancak füzelerin fiyatının yaklaşık 100 milyon avro, torpidoların fiyatının da 156 milyon avro olduğu aktarıldı.

Haberde, Alman silah şirketlerinin yer aldığı çeşitli konsorsiyumlara, U209 tipi Türk denizaltılarının modernizasyonu için malzeme paketleri sağlamalarına da izin verildiği, bunların bütçesinin de 79 milyon avro olduğu aktarıldı.

Alman hükümetinin ayrıca Türk korvet ve firkateynler için 1,9 milyon avroluk motor parçaların teslimatını da onayladığı kaydedildi.

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