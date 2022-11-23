Alman devi Mercedes'ten Togg açıklaması

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in Türkiye'deki markasını temsil edenOtomotiv, yerli ve milli imkanlarla geliştirilenhakkında değerlendirmelerde bulundu. Togg'un alıcıya ulaştırılmasındaki süreci değerlendiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, dünya genelinde 3 farklı satış modelinin olduğunu ve bunlardan birinin de Togg'un satış modeli dedi.

ALMAN DEVİ MERCEDES'TEN TOGG AÇIKLAMASI

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Hatay'da düzenlenen EQ lansmanında markanın gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Önemli konulara değinen Bekdikhan, ilk olarak "Türkiye elektrikli araç pazarı geçen senenin tamamında bin 987 adet seviyesindeydi. Ocak-Ekim döneminde bu oran yüzde 148 arttı ve 5 bine yaklaştı. Yıl sonunda ise 6 bin adetlere yaklaşılacağı pazarın yüzde 1'inin elektrikli otomobillerde oluşacağını tahmin ediyoruz. Bizim satışlarımızın ise yıl sonunda yüzde 10'unu elektrikli olacak. Bu oranı yeni modellerin gelişiyle birlikte 2025 yılında yüzde 25'e çıkartacağız" dedi.

Habertürk'te yer alan bilgilere göre; Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında da görüşlerini bildiren Bekdikhan, "Togg doğru bir zamanda doğru bir strateji ile yola çıktı. İlk yıl için belirlenen hedeflere ulaşmakta da sıkıntı yaşanmaz. Togg'un elektrikli araç pazarını büyütecek olması, tüm markalara katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

"TOGG'UN BENİMSEDİĞİ MODELİ SEÇEBİLİRİZ"

Şükrü Bekdikhan, yaptığı açıklamada marka olarak yeni bir satış stratejisine geçmek üzere olduklarını da bildirdi. Bekdikhan bu konuda "Otomobil satışında dünyada üç farklı model gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz" dedi. Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz'in Türkiye'deki yeni satış yöntemini ocak ayında açıklamak üzere çalıştıklarını belirtti.