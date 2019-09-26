Alman otomobil devi Volkswagen uzun süredir gündemde olan 1,3 milyar euroluk (8 milyar TL) fabrika yatırımı için Suudi Arabistan'dan sonra Bulgaristan'ı da eleyerek tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Ankara ziyaretinde Volkswagen’in Türkiye’ye büyük bir yatırım yapacağını söylemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst düzey VW yetkilisi ile yaptığı görüşmede tüm engellerin aşıldığına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dev yatırım noktasında memleketi Manisa'yı işaret ederek tartışmalara bir nevi son noktayı koydu.

Bakan Pekcan detaylara ilişkin ise; konunun Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın ilgili alanı olduğu belirterek çok fazla girmedi.