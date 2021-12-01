Alman devinden 100 milyon TL'lik Türkiye kararı!

Dünya Gazetesi 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:46 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 08:46

Alman merkezli cam şirketi SCHOTT, Türkiye pazarındaki yatırımlarına bir yenisini Bolu'da ekledi. 100 milyon TL'lik yatırımla ocak ayında açıklacak Bolu tesisi ile şirketin 700 olan çalışan sayısı 1000'in üzerine çıkacak. Türkiye pazarını kritik olarak gören şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye'de büyüme ve genişlemeyi hedefliyor.

Otomotivden beyaz eşyaya, sağlık ürünlerinden enerjiye kadar birçok sektörde 34 ülkede 16 bin fazla çalışanı ile faaliyet gösteren Alman merkezli cam şirketi SCHOTT'un en önemli yatırımlarından birini Türkiye operasyonu oluşturuyor. Özellikle Türkiye'deki beyaz eşya sektörü potansiyeli gören şirket, Türkiye'ye 2003 yılında giriş yaptı. Türkiye'deki üretim tesislerinde 700 kişiye istihdam sağlayan şirket, Bolu'da yeni üretime hazırlanıyor. 100 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilecek tesis, 20 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. Ocak ayında açılması hedeflenen tesisle istihdam sayısı 1000'in üzerine çıkacak.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, SCHOTT için Türkiye'nin kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, "Hem potansiyel hem de hacim olarak gelişmekte olan bir pazar olan Türkiye'ye güveniyoruz. Özellikle beyaz eşya sektöründeki potansiyel bizi Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etti. Sektöre yönelik üretimimizde Türkiye'nin büyük bir önemi var. Önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi ve genişlememizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLECEK

Bolu'da yapılacak yeni yatırım hakkında bilgi veren Gerdan, yeni üretim tesislerinde de beyaz eşya sektörüne cam temin etmek üzere üretime devam edeceklerini belirtti. Burada genellikle fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları gibi katma değeri yüksek cam üretimi yapacaklarına değinen Gerdan, "Yeni fabrikamızla hem üretim kapasitemizi hem de üretim hızımızı artıracağız. Yeni fabrikamızdaki ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yılki en önemli büyüme planımız açılacak yeni tesisimiz çerçevesinde şekilleniyor. Bunun yanı sıra beyaz eşya sektöründeki liderliğimizi sürdürerek yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünleri artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GLOBALDEKİ YATIRIM BÜTÇESİ 350 MİLYON EURO

SCHOTT olarak dünyanın farklı bölgelerinde büyümeye ve gelişmeye devam ettiklerinden bahseden SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, şu bilgileri paylaştı: "2020 yılında dünya çapında Ar-GE çalışmalarına ve öncü teknolojilerine 320 milyon euro değerinde rekor bir yatırım yaptık. Bu yıl için de planladığımız rakam 350 milyon seviyelerinde. 3 binin üzerinde patente sahibiz. Onaylanmış Koronavirüs aşılarının şişelerinin yüzde 90'ı SCHOTT tarafından sağlanıyor. Akıllı telefonlarda son dönemin en önemli trendlerinden olan katlanabilir telefonların da önemli cam tedarikçilerinden biriyiz."