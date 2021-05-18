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Ekonomi

Alman devinden 700 milyon dolarlık satın alma

Alman devi Siemens, ABD'li elektronik tedarik platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın alıyor.

AA18 Mayıs 2021 Salı 09:38 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 09:38
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Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD'nin Pasadena kentinde bulunan küresel elektronik tasarım ve ürün sağlama platformu Supplyframe'yi 700 milyon dolara satın almak için anlaştığı bildirildi.

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, satın alma amacıyla bir süredir görüşmeler yürüttüğü Supplyframe ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, satın alma sürecinin bu yılın 4'üncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Supplyframe hisseleri için Siemens, 700 milyon dolar ödeyecek.

2003'te kurulan Supplyframe'nin ABD, Çin, Fransa, Sırbistan ve İngiltere'de ofisleri bulunuyor.

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