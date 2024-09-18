Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen otomotiv servis endüstrisinin önemli fuarlarından Automechanika kapılarını ziyaretçilerine açarak 80 ülkeden 4 bin 200 şirketin ürünlerini tanıtmasına imkan sağlıyor.

Alman otomotiv devi ZF Aftermarket IMEA Bölge Başkanı Andre Scholle fuarda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri olduğunu söyleyen Scholle, "Bölgesel açıdan bakıldığında Türkiye, ister binek araçta, ister ticari, isterse endüstriyel olsun, tüm iş kollarımızda en büyük büyüme potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor" dedi.

Çok iyi bir yolda olduklarına inandıklarını söyleyen Scholle, "Özellikle son birkaç yılda Türkiye'deki yerel ayak izimizi önemli ölçüde artırdığımız için şirket olarak, Türkiye pazarında çok güçlü bir şekilde büyüdük. Sahada güçlü bir yerel ekibimiz var" şeklinde konuştu.