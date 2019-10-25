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Alman Fraport CEO’su: Türkiye’de olmaktan gurur duyuyoruz

Almanya merkezli uluslararası havalimanı işletmecisi Fraport AG’nin CEO’su Stefan Schulte, “20 yıldır Türkiye pazarındayız. Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye’de bulunmaktan gurur duyuyoruz, daha fazla burada bulunmak istiyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye’de olacağız” dedi.

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Fraport, Türkiye pazarındaki 20’nci yılını İstanbul’da, Schulte ve Fraport Türkiye Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Sivil Havacılık (SHGM) Genel Müdürü Bahri Kesici’nin katılımıyla düzenlenen toplantıyla kutladı. 1999 yılında Antalya Havalimanı’nın işletmesini üstlenen şirket, 2.5 milyon uçakla 380 milyona yakın yolcuyu ağırladı. Schulte, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı işletmesinin Fraport AG’nin ilk yurt dışı operasyonu olduğunu belirterek, 4 kıtada, 11 ülkede ve 30 havalimanında faaliyet gösterdiklerini anlattı.   

İNANILMAZ BAŞARILISINZ 

Schulte, şunları kaydetti: “Türkiye, bu zaman içinde inanılmaz başarı ve gelişmeye imza attı. Türkiye’de bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bugün yönettiğimiz varlıkların toplam değeri 8,3 milyar Euro’nun üzerinde ve 2,5 milyon metrekarelik terminal alanımız var. 300 milyonun üzerinde yolcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye bizim için çok önemli bir lokasyon. 20’nci yılımız bitti ama umarım bir yıl 20 daha ve hatta daha fazlasını Türkiye’de kutlama imkanı bulacağız.”      

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