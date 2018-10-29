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Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, Kathrein Automotive GmbH’yi satın aldı

Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, Kathrein-Şirketler Grubu bünyesinde yer alan otomobil antenüreticisi Kathrein Automotive GmbH’yi satın aldı.

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Continental’den yapılan açıklamada, gelecek yıldan itibaren Kathrein  Automotive’in Brezilya, Çin, Almanya, Meksika, Portekiz ve ABD’deki binden fazla  çalışanının Continental bünyesine katılacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, satış rakamı üzerinde tarafların açıklama yapmama  konusunda görüş birliğine vardıkları ifade edilerek, Kathrein Automotive’in satın  alınmasıyla Continental’in, gelecekte otomobillerin birbirine bağlanmasında  önemli rol oynayacak anten teknolojisinde hizmetlerini genişletmeyi hedeflediği  belirtildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Continental Yönetim Kurulu üyesi  Helmut Matschi, antenler olmadan otomobillerin bağlantı kuramayacağını ve yüksek  performanslı akıllı antenlerin otomobillerin bağlantısı için temel teknoloji  olduğunu vurguladı.
 
Matschi, bu nedenle Kathrein Automotive'deki yeni iş arkadaşlarıyla iş  birliklerini geliştirmekten ve birlikte akıllı hareketlilik için çözümler  geliştirmekten mutluluk duyacaklarını bildirdi.
 
Son teknolojiyle donatılan otomobillerin çoğunda araç içi ve dışı  nesnelerle iletişimi sağlayan 20’den fazla anten bulunuyor. 5G gibi yeni iletişim  teknolojilerinin geliştirilmesiyle yüksek performanslı akıllı anten çözümlerine  talebin daha da artırması bekleniyor. Anten piyasasının 2022’ye kadar yıllık  yüzde 6,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

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