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Ekonomi

Alman Motorlu Ulaşım Dairesi: 200 binden fazla VW T6 modelinde “kapı kilitleme sorunu” var

Almanya'da Federal Motorlu Ulaşım Dairesi (KBA), dünya genelinde 200 binden fazla Volkswagen T6 modelinin potansiyel olarak “tehlikeli bir kapı kilitleme mekanizmasına” sahip olduğunu bildirdi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:56
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KBA'dan yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2019-2021 döneminde ürettiği T6 model araçların soğuk hava koşullarında "sürüş sırasında kapıların beklenmedik bir şekilde açılma" riski taşıdığını belirtildi.

Almanya'da 67 bin 400 aracın bu riski taşıdığına yer verilen açıklamada, Volkswagen'in söz konusu araçları geri çağırmasının izlendiği belirtildi.

KBA, "Donma noktası altındaki sıcaklıklarda içeri giren su, kapı kilitleme mekanizmasını bozabilir ve kapının kilitli görünmesine neden olabilir." değerlendirmesini de yaptı.

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