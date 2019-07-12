Alman otomobil devinden kritik Türkiye kararı

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Alman otomobil devi Volkswagen'den kritik Türkiye kararı

Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev firması Volkswagen Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tercihini yaptı. Uzun süredir yeni fabrika yatırımı için plan yapan dev firma Türkiye'de karar kıldı. Yeni fabrikanın kurulacağı kent de belli oldu. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan habere göre yüzde 17'si Katar'ın elinde bulunan Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katar'ın etkili olduğu belirtilirken fabrikanın İzmir çevresine inşa edileceği kaydedildi. Alman otomobil devi merakla beklenen yeni fabrika kararını sonunda verdi. Bünyesinde Audi, Skoda ve Seat'ı bulunduran Volkswagen, yeni fabrikasını İzmir yakınlarında açacak. Bulgarsitan ve Türkiye arasında uzun süre tercih yapmak için çalışma yapan VW'nin Türkiye tercihinin arkasında ise Katar'ın olduğu düşünülüyor.

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Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev firması Volkswagen Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tercihini yaptı. Uzun süredir yeni fabrika yatırımı için plan yapan dev firma Türkiye'de karar kıldı. Yeni fabrikanın kurulacağı kent de belli oldu.
Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan habere göre yüzde 17'si Katar'ın elinde bulunan Volkswagen AG yeni fabrika yatırımı için kararını Türkiye'den yana kullandı. Kararda Katar'ın etkili olduğu belirtilirken fabrikanın İzmir çevresine inşa edileceği kaydedildi.
 
Alman otomobil devi merakla beklenen yeni fabrika kararını sonunda verdi. Bünyesinde Audi, Skoda ve Seat'ı bulunduran Volkswagen, yeni fabrikasını İzmir yakınlarında açacak. 
 
Bulgarsitan ve Türkiye arasında uzun süre tercih yapmak için çalışma yapan VW''nin Türkiye tercihinin arkasında ise Katar'ın olduğu düşünülüyor.
 

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