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Alman otomotiv devi Audi, 2025 yılına kadar 9 bin 500 işçi çıakrak

Alman otomotiv devi Audi'nin, 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişinin işine son vermeyi planladığı bildirildi.

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Reuters'in haberine göre, konuyla ilgili olarak Audi'ye yöneltilen sorulara yanıt alınamadığı ifade edildi.
 
Söz konusu haberde, Audi sözcülerinden birinin gün içerisinde, "Sendika temsilcileriyle ücret kesintisi konusunda müzakereler sürüyor." dediği aktarıldı.

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