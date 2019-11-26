Alman otomotiv devi Audi, 2025 yılına kadar 9 bin 500 işçi çıakrak
Alman otomotiv devi Audi'nin, 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişinin işine son vermeyi planladığı bildirildi.
Reuters'in haberine göre, konuyla ilgili olarak Audi'ye yöneltilen sorulara yanıt alınamadığı ifade edildi.
Söz konusu haberde, Audi sözcülerinden birinin gün içerisinde, "Sendika temsilcileriyle ücret kesintisi konusunda müzakereler sürüyor." dediği aktarıldı.
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