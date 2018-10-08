Alman sanayisinde daralma 3 aydır sürüyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretimi art arda üçüncü ayda düşüş göstererek, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın ağustos ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuza kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Sanayi üretimi Ağustos 2017’ye göre ise yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Böylece ülkenin sanayi üretimi 3 ay üst üste düşüş gösterdi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin temmuzda, aylık yüzde 0,3 artması bekleniyordu.

Veriler, ülkede ağustos ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,1 gerilediğini ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,7 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 1,4 arttı. Ara malı üretimi de yüzde 0,1, enerji üretimi de yüzde 1,3 artış gösterdi. Daha önce yüzde 1,1 azaldığı açıklanan temmuz haziran ayı verisi, yüzde 1,3’lük azalışa revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretimindeki düşüşün bir sebebi olarak otomobil sektöründeki üretimin otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikleri nedeniyle istenen hıza ulaşamamasını gösterdi.

Alman medyasına göre, Alman hükümeti ekonomi için 2017 büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti ve Perşembe günü bunu resmi olarak açıklayacak.

Uzmanlar, Almanya’da ilerleyen aylarda imalat sanayisinde toparlanma ortaya çıkarsa, Türkiye’nin ihracatının ve buna bağlı imalat performansının olumlu etkilenmesini bekliyor.