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Ekonomi

Alman Tui Group dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Seyahat endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirilen, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:01
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörü iflasa sürüklemeye devam ediyor.

Merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan ve dünyanın en büyük turizm şirketi olan Tui Group koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İngiliz-Alman sağlayıcı, 2020'nin ilk yarısında 845,8 milyon Euro zarar bildirirken, son 12 ay boyunca sadece 289,1 milyon Euro kaybetti.

SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN KARŞILAŞTIĞI EN BÜYÜK KRİZ

İngiliz-Alman şirket raporuna göre, "Turizm endüstrisi son on yıllarda bir takım makroekonomik şoklar atlattı, ancak COVID-19 salgını tartışmasız endüstrinin ve Tui'nin karşılaştığı en büyük kriz."dedi. Şirket yetkililerinden gelen açıklamada, "Genel maliyet tabanımızı tüm grupta kalıcı olarak % 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz.Bunun, küresel olarak işe alınmayacak veya azalmayacak potansiyel olarak 8.000 kişi üzerinde bir etkisi olacaktır." İfadeleri yer alıyor.

250 MİLYON EURO NAKİT KAYIP

Şirketin son zamanlarda maliyetleri % 70 oranında azaltmasına rağmen ayda 250 milyon Euro oranında nakit kaybettiğini söyleyen Tui'nin genel müdürü Friedrich Joussen,"Tui'yi değiştirmeliyiz.Onu daha yalın, daha hızlı ve daha az sermaye yoğun hale getirelim." Dedi.

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