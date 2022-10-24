Almanya geri adım attı! İlginç doğal gaz çıkışı

Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olan Almanya da enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Almanya bir yandan Rus gazına alternatif ararken, Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, 'geri adım' olarak nitelendirilebilecek beklenmeyen bir çıkış yaptı.

Kretschmer, savaş bittikten sonra Rus doğal gaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini savundu.

"SAVAŞ BİTİNCE RUS GAZININI KULLANMALIYIZ"

Kretschmer 'Savaş bittiğinde Rusya'dan gelen gazı kullanmalıyız' dedi.

Kretschmer'ın bu sözleri Rusya'ya bir çağrı olarak yorumlandı ve Almanya'nın Rusya politikasında "geri adım" olarak nitelendirildi.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Rusya ile müzakere çağrısında bulunuyor ve Ukrayna'ya silah teslimatına da karşı.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Kretschmer'a yöneltilen, "Putin haftalardır Ukrayna'daki sivil hedefleri bombalıyor, şimdiye kadar verilen sözleri tutmadı ve Batı'yı kışkırtıyor. Neden hâlâ bu savaş çığırtkanıyla pazarlık etmeye çalışıyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Artık AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ortak bir diplomatik çabasına ihtiyacımız var. Bu savaş durdurulmalı. Ukrayna'nın topraklarının bir metrekaresinden bile vazgeçmesi için tek bir neden yok. Savaş zararı Rusya tarafından tazmin edilmeli, savaş suçluları hesap vermeli. Bu tavırla barış görüşmelerine girmelisiniz. Artık bu sorunları savaş alanında çözmemeliyiz. Avrupa'nın barış görüşmeleri için fazla baskı yapması gerekiyor."

Hasar gören Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının onarılmasını bekleyip beklemediği sorusuna ise Kretschmer, 'Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak ve bu da ancak işleyen boru hatlarıyla mümkün.' cevabını verdi.

"ŞU ANDA BİR TSUNAMİ OLUŞUYOR"

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisi konusunda da çekincelerinin olduğunu belirten Kretschmer, 'Yaptırımlar her zaman silah kullanmaktan daha iyidir. Ancak saldırgan üzerinde de gerekli etkiye sahip olmalıdırlar. Yaptırımların Alman ekonomisine ne gibi etkileri olacağı bizim için net olmalı. Şu anda bir tsunami oluşuyor."' dedi.

Alternatif gaz tedariki konusuna da değinen Kretschmer, "ABD, Katar ve diğer Arap ülkelerinden sıvılaştırılmış gaz tedariki için uzun vadeli sözleşmelere ihtiyacımız var. Ayrıca Kuzey Denizi'nde nihayet kendi doğal gazımızı geliştirmeliyiz' dedi.

Star Gazetesi