Almanya ile beş alanda ortaklık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında Berlin’e yaptığı ziyaretle ivme kazanan Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin bir üst lige çıkarılması için adımlar atılıyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın 25 Ekim’de Türkiye ziyaretinde yapılan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısından sonra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri bir üst lige çıkarmak için çalışmalar hızlandırıldı. Peter Altmaier’in Almanya’ya dönmesinin ardından JETCO toplantılarının düzenli olarak yapılması ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için önemli adımlar atıldı. JETCO bünyesinde ‘ticaret’, ‘sanayi’, ‘altyapı’, ‘turizm’ ve ‘üçüncü ülkelerde iş birliği’ adı altında 5 çalışma grubu oluşturuldu. Sanayi Çalışma Grubu, TÜSİAD ve BDI tarafından koordine edilecek ve Endüstri 4.0 alanında iş birliğini derinleştirmek için ilk toplantısını 15 Ocak’ta Berlin’de yapacak. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türkiye ile Gümrük Birliği’nde yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek üzere bir yıl sürecek bir çalışma yapıyor.

AFRİKA AÇILIMI

Türkiye’nin Afrika açılımını ve Çin’in kıtadaki ticari başarısını yakından takip eden Almanya, Afrika’da Türkiye ile iş birliği yapmak istiyor. Bunun için Türk ve Alman şirketlerinin diğer ülkelerde iş birliği yapması amacıyla “Üçüncü Ülkelerde İş Birliği Çalışma Grubu” kuruldu. Türkiye’den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Alman Yakın ve Ortadoğu Derneği (NUMOV), çalışma grubunda koordinasyonu sağlayarak Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde Türk ve Alman şirketlerin iş birliği yapabilmesi için çalışmalar yapacak.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇÖZÜMÜ

Öte yandan, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için Türkiye ile Almanya arasındaki yoğun çalışmalar devam ediyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, Türkiye ile Gümrük Birliği’nde yaşanan sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek üzere bir yıl sürecek çalışma yaptığı öğrenildi. Söz konusu çalışmanın ardından sorunların çözülmesi ve Almanya’nın daha sonra Türkiye ile Gümrük Birliği’nin yenilenmesine sıcak bakmayan Avusturya ve Hollanda gibi ülkeleri de ikna etmesi bekleniyor.