Almanya ile ortaklıkta en büyük adım enerjide

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin Ankara’daki ikinci günü enerjide önemli adımların atılmasına sahne oldu. Siemens, BASF ve EON gibi Alman şirketlerinin temsilcilerinin de bulunduğu heyetteki bazı şirketler Ankara’da düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu’nda önemli işbirliği anlaşmalarına imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in katıldığı forum DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı Murtaza Ata, E.ON Yönetim Kurulu Başkanı Johannes Teyssen ve 400’den fazla işadamı katıldı. Forumda Türk-Alman hükümetleri arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir niyet mektubu da imzalandı.

25 MİLYAR EURO

Forumda konuşan Bakan Dönmez, niyet mektubunun önümüzdeki süreçte iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandığını belirterek “Bu niyet mektubunda yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum. Bu şirketler (Alman enerji şirketleri) ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar Euro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır” dedi.

DEPOLAMADA İŞBİRLİĞİ

Altmaier ise iki ülke arasındaki yatırım ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik mesajlar verdi. Altmaier “Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa’nın bir parçasıdır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz” dedi. Altmaier “Depolama konusu çok önemli. Bu konuda bilgi alışverişi yapabiliriz. Türkiye gaz konusunda bir kavşak olacaktır. Kömür ve linyite bağımlılık azalırsa doğalgazdan enerji üretimi önem kazanacaktır. Gaz tedarik alt yapısı çeşitlendirilmeli. Biz, özel sektörün yatırım yapmasından yanayız” dedi.