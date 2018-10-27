Almanya ile ortaklıkta en büyük adım enerjide
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin Ankara’daki ikinci gününde enerji alanında önemli anlaşmalara imza atıldı. Almanya ile işbirliğini daha da geliştirmek için ayrıca niyet mektubu imzaladı.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin Ankara’daki ikinci günü enerjide önemli adımların atılmasına sahne oldu. Siemens, BASF ve EON gibi Alman şirketlerinin temsilcilerinin de bulunduğu heyetteki bazı şirketler Ankara’da düzenlenen 2. Türk-Alman Enerji Forumu’nda önemli işbirliği anlaşmalarına imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in katıldığı forum DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı Murtaza Ata, E.ON Yönetim Kurulu Başkanı Johannes Teyssen ve 400’den fazla işadamı katıldı. Forumda Türk-Alman hükümetleri arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören bir niyet mektubu da imzalandı.
25 MİLYAR EURO
Forumda konuşan Bakan Dönmez, niyet mektubunun önümüzdeki süreçte iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği potansiyelinin hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandığını belirterek “Bu niyet mektubunda yer alan iş birliği alanlarında çalışmalarımızı süratle ve sonuç odaklı devam ettirerek, halihazırda belirli bir seviyeye ulaşmış olan ikili iş birliğimizi daha da geliştireceğimize yürekten inanıyorum. Bu şirketler (Alman enerji şirketleri) ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar Euro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır” dedi.
DEPOLAMADA İŞBİRLİĞİ
Altmaier ise iki ülke arasındaki yatırım ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik mesajlar verdi. Altmaier “Almanya, enerji üreten lider bir ülke konumundadır. Türkiye de Avrupa’nın bir parçasıdır. Güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman birçok şeyi başarabiliriz” dedi. Altmaier “Depolama konusu çok önemli. Bu konuda bilgi alışverişi yapabiliriz. Türkiye gaz konusunda bir kavşak olacaktır. Kömür ve linyite bağımlılık azalırsa doğalgazdan enerji üretimi önem kazanacaktır. Gaz tedarik alt yapısı çeşitlendirilmeli. Biz, özel sektörün yatırım yapmasından yanayız” dedi.
Varank: Yeni işbirliği alanları geliştirelim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkta Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Türkiye ve Almanya ilişkilerindeki canlanmanın umut verici ve sevindirici olduğunu ifade eden Varank, bu durumun somut sonuçlarına hep birlikte şahit olunacağını söyledi. Varank, sanayi ve teknoloji alanında somut iş birliği önerileri olduğuna işaret ederek “Yeni dönemde sizlerle aktif bir çalışma mekanizması ve yeni iş birliği alanları geliştirmek istiyoruz” dedi. Altmaier de Türkiye ziyaretinde son derece yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Özellikle duraklama dönemini bitirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.
Çevrim santralleri için önemli adım
Siemens ve TEMSAN A.Ş, Türk-Alman Enerji Forumu’nda önemli bir enerji verimliliği projesine imza attı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in katıldığı etkinlikte, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve TEMSAN Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toprak, eski tip ve verimliliği düşük kombine çevrim santrallarının yenilenmesi için iş birliği yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı. Projeyle; EÜAŞ Ambarlı Santrali başta olmak üzere verimsiz kombine çevrim santrallerinin yüksek enerji verimliliğine sahip olacak şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. Yatırım sonucunda elde edilecek enerji verimliliği, yüzde 45 seviyesinden yüzde 60’ın üzerinde bir seviyeye ulaşacak. Yenilenen enerji santralleri, sağlanacak performans artışı ile yatırım tutarını 5 ila 7 yıl gibi kısa bir vadede geri ödeyebilecek. Tamamlandığında, Türkiye’nin doğalgaz tüketimini yüzde 2 oranında düşürecek olan projenin toplam yatırım tutarının 1.5 milyar Euro olması bekleniyor.
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