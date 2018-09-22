Almanya ile yeni bir dönem başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Almanya’ya çıkarma yaptı. Bakanlar Berlin’de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz’la bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye ve Almanya arasında pozitif gelişmelerin olacağını belirterek, “Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacminin yüzde 300 artarak 13 milyardan 38 milyar dolara ulaştı. Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak bakış ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. İki ülkenin sosyal yakınlaşması yeni dönemde çok daha güçlü şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi.

YENİ BİR SÜREÇ

Ziyaretin olumlu geçtiğini vurgulayan Albayrak, “Türk-Alman ilişkileri gerginlik sürecini geride bıraktı ve pozitif yönde ilerliyor. Samimi ve yapıcı dilin olduğu bir sürece girdik. Türk-Alman ilişkilerinde ekonomik manada çok başarılı bir 15 yıl geçirdi. Bu sürecin bir üst lige çıkması için önemli adımların atılacağı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. İkili ilişkilerin gelişmesi bir çok pozitif gelişmeleri de beraberinde getirecek. Her geçen gün Türkiye ve Almanya’nın meselelere çok daha güçlü baktığı yeni bir dönemden bahsediyoruz” diye konuştu. Albayrak, bir soru üzerine Türkiye’nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKE

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de ‘’Türkiye ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke. Sorunları aşacaktır. İlişkiler açısından da yeni bir sayfa açılacak’’ dedi. Maliye Bakanı Olaf Scholz ise “Türkiye’nin ekonomik gelişmelerinin istikrarlı olması hepimizin ortak çıkarınadır’’ diye konuştu.

GÜÇLÜ DİYALOĞUN MEYVELERİNİ YAKINDA ALACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Alman bakanlarla görüşmelerin ardından Twitter’dan hesabından değerlendirmede bulundu: Türkiye ve Almanya bugün, pozitif ajandalar ve karşılıklı kazan-kazan prensibine dayanan bir yaklaşımla, ilişkilerini ve ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıma konusunda mutabıktır. Bu güçlü diyaloğun meyvelerini umuyorum çok yakında alacağız.

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