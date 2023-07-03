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Ekonomi

Almanya: İş gücü açığını kapatabilmek için her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı ve Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi Monika Schnitzer, Almanya'nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacının olduğunu bildirdi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Almanya: İş gücü açığını kapatabilmek için her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var
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Monika Schnitzer, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, yeni nitelikli iş gücü yasasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, "Örneğin göçmenlerin cesaretini kırmayan ancak hizmet sunan yabancılar daireleri. Yabancı profesyonellerden her iş için Almanca bilmelerini talep etmemeliyiz. Bunun yerine yabancılar dairesi çalışanlarının İngilizce bilmesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Schnitzer, "Almanya'nın her yıl 400 bin kişilik yeni kalifiye iş gücüne sahip olabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın acilen bir "hoş geldin kültürüne" gereksiniminin olduğuna işaret eden Schnitzer, "Acilen misafirperver bir kültüre ihtiyacımız var. Intel (ABD'li şirket), Magdeburg'da bir fabrika kurar ve yabancı vasıflı işçileri çekmek isterse onların orada hoş karşılandıklarını hissetmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Kız çocukları ve kadınların teknik konularla daha fazla tanıştırılmasını isteyen Schnitzer, "Çünkü matematik, bilgi işlem, doğa bilimleri ve teknoloji mesleklerinde kalifiye eleman açığı var. Şirketler, ayrıca erken emekli olmamaları için yaşlı çalışanlarını memnun etmek zorunda. Araştırmaların da gösterdiği gibi iş tatmini, çalışanları elde tutmada önemli bir faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

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