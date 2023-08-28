Yunan basınında Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair çarpıcı bir analiz yazısı kaleme alındı.

Türkiye'nin yükselişe geçtiği süreçte Atina hükümetinin zamanını boşa harcadığı kaydedilen yazıda, "Gerçek şu ki iki ülke arasında bir barış anlaşması mümkün olan en iyi senaryo olacaktır. En azından bizim için. Yabancı yatırımcılara daha fazla güven duygusu sunmamıza olanak tanıyacaktır. Bu, Yunan ekonomisine çok şey kazandıracak başka bir dönem olacak" ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki gerilimin AB ve ABD'li şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmayı engellemediğine vurgu yapılan yazıda, silah teçhizatı alıcısından satıcı konumuna geçen Türkiye'nin savunma alanında dünya çapında büyük bir oyuncu haline geldiği kaydedildi.

Almanya'nın Afrika'ya ve Türk ülkelere kapıların açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalvardığı ifade edilen yazıda, "Dolayısıyla bu tür konularda utanmaya gerek yok. Sorun Yunanistan'ın Türkiye'ye ne sunabileceğidir. Avrupa ve Balkanlar hakkındaki saçmalıkları tekrarlamamak iyi olur. Balkanlarda Türkiye kendi başına gayet iyi durumda. Elbette Türkiye'nin bize ihtiyacı yok" denildi.

Yunanistan'ın Türkiye ile iletişim kanalları açma konusunda iyi gittiğine de dikkat çekildi.