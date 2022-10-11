Almanya ''Türkiye'' dedi! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Daily Sabah, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine atıfta bulunarak Almanya'ya Ocak-Eylül döneminde yapılan satışların yıllık yüzde 10,6 artışla yaklaşık 14,26 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

İlk dokuz ayda yurt dışına teslim edilen tüm malların yüzde 10,2'si -özellikle otomotiv, konfeksiyon, çelik ve kimyasal ürünler- Almanya'ya gitti. Sadece eylül ayında Almanya'ya yapılan ihracat, yüzde 18,2 artarak 2 milyar dolara yükseldi.

Verilere göre ilk dokuz ayda Almanya'ya motorlu taşıt ihracatı toplam 3,23 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken, bunu yaklaşık 2,8 milyar ABD doları ile konfeksiyon ürünleri ve yaklaşık 1,6 milyar ABD doları ile çelik ve demir dışı metaller izledi. Kimyasallar ve kimyasal ürünler ile elektrikli ve elektronik ürünlerin satışları sırasıyla 1 milyar ABD doları ve 996.3 milyon ABD doları oldu.

Çelik ve demir dışı metallerin ihracatı geçen yıla kıyasla yaklaşık 471,5 milyon dolar arttı. Verilere göre konfeksiyon ürünleri satışları 304,3 milyon dolar artarken, otomotiv endüstrisi ihracatı 158,8 milyon dolar artış kaydetti.

Almanya böylece Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olmayı sürdürürken, onu bir önceki yıla göre yüzde 18,7 artışla 10,89 milyar ABD doları ile ABD izledi. Üçüncü sırada ise ilk dokuz ayda 9,27 milyar dolarlık Türk malı ithal eden İngiltere yer alıyor.

Dördüncü ve beşinci sırada 8,4 milyar dolar ile İtalya ve 7,5 milyar dolar ile Irak var. Verilere göre bu iki ülkeye yapılan ihracat yıllık bazda sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 22 arttı.

Buna göre Türkiye'nin yurt dışı satışları bu yıl dokuz ay boyunca rekor seviyelere ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl mart ayında Şansölye Scholz'un Ankara'ya yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmayı planladığını açıkladı.

Erdoğan, görüşmenin ardından Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İki G20 ülkesi olarak, yeni küresel düzende ekonomik ortaklığımızı daha da ileriye taşımak, karşılıklı yararımıza olacaktır. Almanya, Türkiye'nin ihracatta en önemli, ithalatta ise ikinci önemli ortağıdır." dedi. İki ülkenin ikili ticaret hacminin 2020'de 38 milyar dolar civarında olduğunu, bunun geçen yıl 41 milyar dolara yükseldiğini de vurguladı.