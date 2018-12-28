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Almanya'da enflasyon aralıkta yüzde 1,7 arttı

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın aralık ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu yılın aralık ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7'lik artış gösterdi. Kasımda artış yüzde 2,3 olmuştu.

Yıllık enflasyon ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında devam etti. Enflasyonun yıllık olarak yüzde 1,9 artması bekleniyordu.

Ülkede, enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 artış beklentisine karşın, 0,3’lük artış gösterdi.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,7 yükseldi.

Bu arada, aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 16 Ocak’ta yayımlanacak.

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