Almanya’da, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı

Fraunhofer Institute'ın güneş enerjisi sistemleri birimi tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede 2018’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 219 teravatsaate yükseldi.

Almanya'nın 2008’de yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 16,2 iken, bu oran 2017'de yüzde 38,2'ye yükseldi. Almanya, geçen yıl ise elektrik üretiminin yüzde 40,4'ünü güneş ve rüzgar ve biyo kütle gibi yenilenebilir kaynaklardan karşıladı.

Geçen yıl Almanya'nın yenilenebilir enerjisine en büyük katkıyı rüzgar enerjisi verdi. Rüzgar enerjisindeki artış yüzde 5,65 oldu ve üretim 111 teravatsaate yükseldi. Güneş enerjisinden de yüzde 6,32 artışla 46 teravatsaat elektrik üretildi. Biyokütleden enerji üretimi de 45 teravatsaatte kaldı. Diğer kaynakların da katkısıyla geçen yıl Almanya'da yenilenebilirden toplamda 219 teravatsaat elektrik üretildi.

Toplam elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 24,1, güneşin payı yüzde 8,4 ve biyokütlenin payı da yaklaşık yüzde 8 olarak hesaplanırken, yenilenebilir enerjinin toplam payı yüzde 40,4'ü buldu.

Almanya'nın geçen yıl toplam enerji üretimi 543 teravatsaate ulaşırken, bunun yarısından fazlası ise kömür ve doğal gaz gibi kaynaklardan sağlandı.

Bu arada, Alman hükümeti ülkenin elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını, 2030'e kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.