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Ekonomi

Almanya'da kriz derinleşiyor! Odun altından değerli oldu

Almanya'da enerji krizi derinleşmeye devam ediyor. Ülkede enerji krizi, doğalgaz ve elektrik fiyatlarını uçurunca odun altından değerli hale geldi. Altın 1 yılda yerinde saydı, 1 ton odun ise yüzde 181 değer kazandı.

Sabah15 Ekim 2022 Cumartesi 07:45 - Güncelleme:
Almanya'da kriz derinleşiyor! Odun altından değerli oldu
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Almanya'da enerji krizine neden olması, kış kapıyı çaldığında alternatif ısınma kaynağı olan odun fiyatlarında patlamaya yol açtı. Daha geçen yıl tonu 184 euro olan yakacak odun fiyatı, yapı marketlerde 518 euroya ulaştı. Sabah'ın haberine göre, 21 Aralık 2021 günü yarım altının 181 euroya tekâbül eden fiyatı ise bugün 178 euro ve üç euro değer kaybetti. Odunda 1 yılda değer kazancı yüzde 181 oldu.

DOLANDIRICILIK TÜREDİ

Hal böyle olunca, odun üzerinden de dolandırıcılık türedi. Sahtekârlar, çakma internet sayfaları hazırlayıp, odunu çok ucuz fiyata göstererek vatandaşları dolandırmaya başladı. Ülkenin güneyinde bulunan Allgaeu bölgesine bakan Schwaben Süd/West Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları söz konusu dolandırıcılığa karşı uyardı. Dolandırıcıların sayfalarda, 'Uygun fiyata satın alın' veya 'Ormandan yeni kesilmiş en iyi yakacak odun' diye reklam yaptığı belirtildi.

ÜÇ HAFTA BEKLENİYOR

Polis, söz konusu dolandırıcılığın genelde yurtdışından yapıldığını, bu yüzden çaresiz kaldıklarını ifade etti. Özellikle holzundheizung.com veya natnaturaholzproduktehandels.com gibi sahte internet sitelerine karşı uyarıda bulunan polis, "Para gidiyor ama odun gelmiyor" dedi. Polis ayrıca, 24 saatte teslimatın da şüphe uyandırması gerektiğine dikkat çekti, "Şu anda bekleme süresi iki ila üç hafta arasında" açıklaması yaptı.

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