İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7898
  • EURO
    20,2986
  • ALTIN
    1148.86
  • BIST100
    5315.03
Ekonomi

Almanya'dan doğal gaz planı

Almanya, doğalgaz konusunda İsviçre ve İtalya ile üçlü dayanışma anlaşması yapmak istiyor.

Reuters18 Ocak 2023 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Almanya'dan doğal gaz planı
ABONE OL

Almanya Ekonomi Bakanlığı, aşırı düzeyde bir doğalgaz yetersizliği yaşanması durumunda karşılıklı destek sağlanması için İsviçre ve İtalya ile üçlü dayanışma anlaşması yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada "Bakan (Robert) Habeck, dün akşam İsviçre Federal Konseyi ile yaptığı görüşmelerin ardından Davos'ta bunu teyit etti" dedi ve anlaşmanın doğalgaz ihtiyacı oluşması durumunda özel konut ve sosyal kurumlar gibi müşteri gruplarını korumayı amaçladığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya doğalgaz ihracatını kesmesi sebebiyle, Almanya Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ile doğalgaz dayanışma anlaşmaları imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.