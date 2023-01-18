Almanya'dan doğal gaz planı

Almanya Ekonomi Bakanlığı, aşırı düzeyde bir doğalgaz yetersizliği yaşanması durumunda karşılıklı destek sağlanması için İsviçre ve İtalya ile üçlü dayanışma anlaşması yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada "Bakan (Robert) Habeck, dün akşam İsviçre Federal Konseyi ile yaptığı görüşmelerin ardından Davos'ta bunu teyit etti" dedi ve anlaşmanın doğalgaz ihtiyacı oluşması durumunda özel konut ve sosyal kurumlar gibi müşteri gruplarını korumayı amaçladığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya doğalgaz ihracatını kesmesi sebebiyle, Almanya Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ile doğalgaz dayanışma anlaşmaları imzalamıştı.