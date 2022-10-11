Almanya'ya büyük fırsat! Türkiye köprü görevi görebilir

Almanya'da uluslararası enerji diplomasisine devam eden Dönmez, Twitter hesabından, Berlin'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dördüncü Türk-Alman Enerji Forumu marjında Habeck ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Dönmez, "Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE KRİTİK ROLLER ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEK

Dönmez, görüşmede, Türkiye'nin batıyla doğunun enerjisini buluşturmak için iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin enerji potansiyelini ve avantajlarını Türk ve Alman CEO'larla yaptıkları toplantıda paylaştıklarını belirten Dönmez, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, teknolojik altyapısı, ham maddelere erişim kolaylığı ve lojistik/tedarik avantajlarıyla dünyaya açılmak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor." paylaşımında bulundu.