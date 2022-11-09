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Ekonomi

Almanya'ya fark attık: Türkler milyarlar kazanıyor

Almanya'da Türk Hava Yolları gündemden düşmüyor. İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri listesinde 7. sırada yer alan THY'nin için 'Lufthansa'yı geçti' başlığı atan Alman basını bu kez de iki hava yolu şirketini kıyasladı. THY tarafından yapılan açıklamada yer alan, 'Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız.' ifadelerini 'Milyarlar kazanıyorlar' diyerek okuyucularına sundular.

Sabah Gazetesi9 Kasım 2022 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Almanya'ya fark attık: Türkler milyarlar kazanıyor
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İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünyanın en iyi havayollları listesinde 7. sırada yer alan Türk Hava Yolları, Almanya'da gündemden düşmüyor.

Türk Hava Yolları'nın başarısını daha önce "THY, Lufthansa'yı geçti' sözleri ile okuyucuları ile paylaşan Alman basını iki hava yolu şirketini kıyasladı.

ALMANYA'YA FARK ATTIK

Türk Hava Yolları (THY)'nı yakın markajına alan Handelsblatt, Lufthasa ile THY'yi kıyasladı. Gazete, Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ın "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçtiği THY'nin Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istediğini yazdı.

"TÜRKLER MİLYARLAR KAZANIYOR"

Sabah'ın haberine göre, son dönemlerde pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gittiği yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtilen haberde THY'nin ise çalışan başına yaklaşık 2.800 dolar ikramiye vereceğini belirtildi. THY tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız." ifadelerini 'Milyarlar kazanıyorlar' diyerek okuyucularına sundular.

"TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DA GENİŞLEMEK İSTİYOR"

Haberde, "Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor." ifadeleri kullanıldı.

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