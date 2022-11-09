Almanya'ya fark attık: Türkler milyarlar kazanıyor

İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünyanın en iyi havayollları listesinde 7. sırada yer alan Türk Hava Yolları, Almanya'da gündemden düşmüyor.

Türk Hava Yolları'nın başarısını daha önce "THY, Lufthansa'yı geçti' sözleri ile okuyucuları ile paylaşan Alman basını iki hava yolu şirketini kıyasladı.

ALMANYA'YA FARK ATTIK

Türk Hava Yolları (THY)'nı yakın markajına alan Handelsblatt, Lufthasa ile THY'yi kıyasladı. Gazete, Havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax'ın "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçtiği THY'nin Lufthansa ve diğerlerinin zayıflığından yararlanmak istediğini yazdı.

"TÜRKLER MİLYARLAR KAZANIYOR"

Sabah'ın haberine göre, son dönemlerde pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gittiği yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtilen haberde THY'nin ise çalışan başına yaklaşık 2.800 dolar ikramiye vereceğini belirtildi. THY tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanlarımıza bonus olarak 200 milyon dolar dağıtacağız." ifadelerini 'Milyarlar kazanıyorlar' diyerek okuyucularına sundular.

"TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DA GENİŞLEMEK İSTİYOR"

Haberde, "Türk Hava Yolları, bu yıl ilk kez Lufthansa'dan daha yüksek kâr elde edeceğini ve Avrupa'da genişlemek istediğini söyledi. Hava yolu, Alman ve Avrupa havaalanlarında daha fazla yer ve pazar payı istiyor." ifadeleri kullanıldı.