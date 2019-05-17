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Altay tankı ASELSAN tarihine geçti

ASELSAN Genel Müdürü Görgün, 'Altay tankı, ASELSAN tarihinin en büyük birkaç sözleşmesinden biri.' dedi.

  • AA
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ASELSAN, Altay ana muharebe tankında aldığı siparişle tarihindeki en büyük bütçeli sözleşmelerden birine imza attı.
 
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, geride kalan 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'19) ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Bundan önceki IDEF'17 sürecine ilişkin kendi bünyelerinde ciddi bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Görgün, fuar kapsamında hem ürünleri sergilediklerini hem de sektör içindeki aktörlerle bir araya geldiklerini söyledi.
 
Binden fazla şirketin katıldığı IDEF'in "milli gurur" olduğunu vurgulayan Görgün, "Yurt dışı şirketlerin katılımına ve sergiledikleri ürünlere bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla neleri başardığımız çok rahat hissediliyor. Çünkü büyük platformlar artık uluslararası firmalarda sergilenmiyor. Yerli ürünlerimiz bunların yerini almış durumda. Yeni nesil, dünyayla rekabet içinde olabilecek, ihraç ettiğimiz/edebileceğimiz büyük platformlar söz konusu." dedi.
 
Elektronik alanındaki gelişmelerin, bu alandaki çözümlere ilişkin beklentilerin artmasının ASELSAN'ın faaliyetlerine ve ürün çeşitliliğine de yansıdığına dikkati çeken Görgün, bunun sonucu olarak fuar kapsamında 300'ün üzerinde ürün sergilediklerini bildirdi.
 
Görgün, IDEF'te, Türkiye'nin yerli ve milli olarak yapabildiklerinin ortaya konulduğunu ve fuarın bir anlamda Türk savunma sanayisinin bayramı olduğunu dile getirdi.
 
YURT İÇİNDEN VE DIŞINDAN SİPARİŞLER
 
Haluk Görgün, fuar kapsamında yeni iş birlikleri ve siparişlere yönelik bir dizi imza attıklarını ifade etti.
 
Altay tankının seri üretim sürecine yönelik aldıkları sipariş doğrultusunda ASELSAN tarihinin en büyük birkaç sözleşmesinden birini imzaladıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:
 
"Altay projesine çok önem veriyoruz. Altay projesinde ASELSAN'ın sorumlulukları çok fazla. Bunları çok hızlı şekilde geliştirip, tasarlayıp, üretebilir pozisyondayız. Yeni isterler oluşması durumunda da herhangi bir platformda olduğu gibi bunu karşılayabilecek dinamikliğe, esnekliğe sahip, bu güvenceyi verebilecek bir şirketiz. Her şeyin başında böyle önemli projelerde ASELSAN'ın sorumluluk almasından bir Türkiye vatandaşı olarak ve burada emek veren bir insan olarak çok mutluluk duyuyorum. Diğer güzide paydaşlarımız gibi elimizden geleni en kısa zamanda yaparak kullanıcılara teslim edeceğimizi söyleyebilirim. Atılan imzalara bakıldığında sivil alandan askeri alana birçok anlamda hem ulusal hem uluslararası iş birliklerimizin sözleşmelerini yaptık. Bunların içinde Gambiya ile görüş sistemleri, Ukrayna ile telsiz çalışmaları ve telsiz sözleşmeleri vardı. Sadece kendi içimizdeki son kullanıcılara yaptığımız ve sağladığımız tedarikin dışında uluslararası, çeşitli ülkelere yönelik de sözleşme imzaladık. Bunların karşılığı da azımsanacak bir rakam değil. Savunma sanayisine çok bütçesel bakmıyoruz. Küçük bütçeli bir iş olsa da ASELSAN markası olacağı için, o sorumluluk taşınacağı için önemli. ASELSAN halka açık bir şirket, dolayısıyla her işimizi, aldığımız her projeyi aynı ciddiyetle tamamlamaya çalışıyoruz."
 
ASELSAN ile BMC arasında, Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerine yönelik 840 milyon 986 bin 250 avro tutarında sözleşme imzalanmıştı. ASELSAN teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştirilecek.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

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