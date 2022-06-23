Altın devleri birleşti! Dudak uçuklatan rakam

Dünyanın önde gelen altın madeni şirketlerinden Gold Fields, Kanada merkezli Yamana Gold'u satın aldı.



Gold Fields'ın tüm hisse senedi alım işlemiyle Avustralya, Brezilya, Şili, Kanada, Gana ve Güney Afrika'ya faaliyet gösteren, başta altın olmak üzere 10 değerli metal madenine sahip bir şirketi haline gelecek.

Anlaşma şartlarına göre, Yamana hisselerine, Gold Fields hisselerinin 0,6'sı şeklinde değer biçildi. Gold Fields hissedarları, birleşen şirketin varlıklarının yüzde 61'ine sahip olurken, Yamana hissedarları yüzde 39'una sahip olacak.

ALTIN MADENİ DEVLERİ DEV RAKAMA BİRLEŞTİ

Gold Field'ın, Yamana Gold hisselerinin tamamını 6,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.

Salı sabahı Yamana hisseleri, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda yüzde 7,8 artışla 5,53 ABD Dolarına yükselirken, Gold Fields hissesi yüzde 21,72 düşüşle 9,56 ABD dolarına geriledi.

Credit Suisse analisti Fahad Tariq Salı günü yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın mantığı, son yıllardaki altın madenciliği göz önüne alındığında, coğrafi çeşitlendirme elde etmek tutarlı." dedi.