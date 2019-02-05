Kapalıçarşı çeyrek altın ve dolar bugün ne kadar oldu? (Altın fayatları dolar kuru kaç TL)

Çeyrek altın fiyatları ve dolar kutu fiyatları Şubat ayının ilk haftası kaç liradan satışa çıktığı merak ediliyor. Yatırımcısı tarafından takip edilen dolar ve altın fiyatları ile ilgili son rakamlar açıklandı. Internet üzerinden çeyrek, 22 ayar bilezik, altın ve dolar fiyatları bugün kaç TL oldu sorusuna yanıt arayanlar için detayları bu haberimiz de derledik. Dolar/TL yeni güne 5.21 seviyesinde başladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi. İste 5 Şubat kapalı çarsı altın ve dolar fiyatları

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?



Dolar/TL yeni güne 5.21 seviyesinde başladı. Döviz fiyatlarında son durum...



Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen haftanın ilk dört işlem gününde sert gerilemiş ve 5.35'li seviyelerden 5.16'ya kadar gerilemişti.



Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle kur yeniden 5.20 üzerine çıkmıştı.



Dolar/TL şu dakikalarda 5.21 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.96 civarında seyrediyor.







ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?



Gram altın 220 lira seviyelerinde!



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor. Dün ons altın fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 220,1 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 220,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 1.314,22 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının geçen hafta Çin'de açıklanan verilerin kötü gelmesiyle baskı altında kaldığını belirterek, "Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi olan Çin'e karşı ekonomik tedirginlik başladığını gözlemliyoruz. Dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın da ons altındaki düşüşlerde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı, Venezuela, Brexit süreci ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri gibi gelişmeler karşında dalgalı seyrini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.311-1.321 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalması ve yurt içinde dolar kurunun yatay seyir izlemesinin altının gram fiyatının dar bant aralığında kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 219 liranın destek, 222 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.



Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Altın Nedir? Nerelerde Nasıl Kullanılır?



Altın tarihin ilk dönemlerinden bu yana insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur.



Altın’ın Atom numarası Z=79, atom ağırlığı M=196,967, simgesi Au olan geçiş elementi; bakır ve gümüş gibi elementler çizelgesinin BI sütununda bulunmaktadır.



Altın çıkartmada Siyanürleme yöntemi, cevherlerden altın – gümüş üretiminde neredeyse 100 seneden fazla süredir kullanılmaktadır. Son zamanalarda prosesi daha ekonomik ve etkin sağlayan yeni yöntemlerinde gelişmesiyle birlikte bu yöntem, günümüz madenciliğinde özellikle, küçük tane boyutlu altın içeren düşük tenörlü yatakların değerlendirilmesinde tek seçenek olmuştur.



Cevherdeki altın ve gümüşün anyonik siyanür kompleksleri halinde çözündürülerek sulu faza özütlenmesi (liç) ve sulu fazdan kazanılması proseslerini kapsamaktadır. Çözünen altın ve gümüşün sulu faza özütlenmesi için faydalanılacak yöntemlerin saplanmasında, cevherin rezerv ve tenörü ile mineralojik, geçirgenlik ve difüzyon gibi yapısal nitelikleri dikkate alınmaktadır. Başlıca iki özütleme (liç) yöntemi uygulanmaktadır:



Yığın özütleme

Karıştırmalı özütleme



Aslında Altın doğada oldukça yaygındır; ancak yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır. Deniz suyunda altın oranı , bir ton su başına, bölgelere göre değişmekte birlikte 1-10 mg arasındadır. Normal şartlarda Altın yatakları ikiye ayrılır : Birincil yataklar, ikincil yataklar. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kg lık kütleler oluşturabilir.



Altın Nasıl Çıkartılır?



Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme yada yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme).

Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür yada sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır; yabancı metaller çamur içinde toplaşır. Arı altın, yansıma sebebiyle sarı, saydamlığı yüzünden yeşil görünen, çok yoğun (19 300 kg / m³) ve yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkar. 1 063 °C’ de erir, 2 600 °C de, olağan basınç altında kaynar ve yeşilimsi sarı bir buhar çıkarır. Altın tel çekmeye en elverişli (1 gr altından 1 km tel çekilebilir), en kolay dövülen metaldir. 0,1 um kalınlığında yapraklar elde adilebilir.(yani bir milimetrelik kalınlığa ulaşmak için bu yapraklarda 10 000 tanesini üst üste koymak gerekir). Altın elektropozitif özelliği en zayıf metal olduğundan, kimyasal etkinliği çok düşüktür ve doğal olarak bozunmaz. B ileşiklerini oluştururken +I , +II (ender olarak) ve +III değerleriyle yükseltgenir. Holejenler altınla doğrudan doğruya bileşen aşağı yukarı tek element grubunu oluşturur. Altının önemli bileşiklerinden biri altın III klorürdür. Söz konusu bileşiğin hidrokilorik asit çözeltilerinden birinin hidrazi, fosfor, formik aldehit, vb indirgenmesi sonucunda, altının sudaki kolloyidal çözeltisi hazırlanabilir. Söz gelimi Cassius kırmızısı, rengini altın taneciklerinden alan sulandırılmış bir kalay IV oksittir ve altın II klorürün, kalay klorürle indirgenmesiyle elde edilir. Bir altın III klorür çözeltisine hidroklorik asit katılmasıyla elde edilir. Halojenlerin altın üstündeki etkisi, bu maddeler oluşurken kolaylaşır. Olay altın suyunun altına etki etmesinin nedenini açıklar. Siyanür çözeltileri, oksijen eşliğinde altını çözündürür ve çok kararlı siyonorat iyonları oluştururlar; tepkimeden, mineralleri siyanürleme işleminde yararlanılır. Altının civayla bir araya gelmesini önlemek gerekir; çünkü bileşerek toz halinde bir alaşım (malgama) oluştururlar.



Altın Nerelerde Kullanılır?



Altın’ın parıldaması az bulunur olması işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple Altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarlada olsa yiyecek ve içecek olarak altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanımı ve endüstriyel alanda altın kullanımı bulunmaktadır.