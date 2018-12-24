Altın dolar fiyatları bugün ne kadar 24 Aralık Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar kuru fiyatları haftaya nasıl baladı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum nedir? 24 Aralık altın ve dolar fiyatları açıklandı mı? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yatırımcının yakından takip ettiği altın fiyatları ve Dolar/TL kurundaki fiyatlar ile ilgili 24 Aralık 2018 haftanın ilk işlem günü beklenen rakamlar açıklandı. Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe dolar/TL 5.31 seviyesinde başladı. Altın fiyatları yaz sezonuna oranla bu günlerde durgun hareket ediyor. Gram altın haftanın ilk işlem gününe 215 TL'den uyanırken çeyrek altın ise 348 TL'den satılmaya başlandı. Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününden; altının gram fiyatı, 214 lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın 347 liradan, yarım altın 709 liradan, cumhuriyet altını ise 1445 liradan satışa sunuluyordu. Geçtiğimiz haftayı dolar kurundaki dalgalanma neden ile hafif bir yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları 24 Aralık Pazartesi gününe yatay seyirde başladı. Altın fiyatları yaz sezonuna oranla bu günlerde durgun. Altın ve dolar fiyatlarındaki son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 24 Aralık tarihinde, 342,78 TL’den alınıp, 350,59 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 215,14 TL’den alınırken 215,19 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.422,00 TL’den alınırken, 1.443,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 683,43 TL’den alınıyor ve 701,18 TL’den satılıyor.

Altın yatırımcısı ve altın bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yılbaşına kısa bir süre kala altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri daha çok merak ediliyor.



GRAM ALTIN FİYATLARI (24 ARALIK)

Gram altın bu sabah saatlerinde 215,09 TL'den alınırken 215,11 TL'den satılıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI (24 ARALIK)

Çeyrek altın bugün 343,19 TL'den alınırken 351,00 TL'den satılıyor.



YARIM ALTIN FİYATI (24 ARALIK)

24 Aralık Pazartesi 684,23 TL'den alınan yarım altın, 702,00 TL'den satılıyor.



TAM ALTIN FİYATI (24 ARALIK)

Bugün 1.372,76 TL'den alınan tam altın 1.399,71 TL'den satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI FİYATI (24 ARALIK)

Cumhuriyet altını bu sabah 1.425,00 TL'den alınırken 1.437,00 TL'den satılıyor.

Gram altının alış fiyatı 24 Aralık Pazartesi tarihinde 215, 31 TL olurken satış fiyatı ise 215,36 TL oldu.



Çeyrek altın ise 340,73 TL’den alınıp, 348,49 TL’den satılıyor. Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.409,00 TL’den alınırken, 1.431,00 TL’den satılıyor. Yarım altın ise 679,33 TL’den alınıyor ve 696,97 TL’den satılıyor. İşte altındaki güncel rakamlar şöyle:



Saat 09:05'te gram, çeyrek ve diğer altın türleri

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında gerileyen ABD borsaları ve dolar endeksinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, "Altının ons fiyatı, dün güçlü direnç seviyesi olan 1.257 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı. ABD'de resesyon beklentisinin artması, altının ons fiyatında yükselişleri destekliyor. Ons altın 1.257 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yükselişler 1.268 dolar seviyesine kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Yurt içinde, dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatındaki yükselişi sınırladığını ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 212 liranın destek, 215 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

`2019`da altın fiyatlarında geri çekilme görebiliriz`



stanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, en kötü süreci geride bıraktıklarını belirterek, "2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz" dedi.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan firma ve markalar için zor bir dönem olduğunu ifade ederek, sektörün aynı dönemde ihracatla nefes aldığını söyledi.



Altın ve dövizdeki yükseliş trendinin, piyasada iş hacmini oldukça düşürdüğünü belirten Atayık, şunları kaydetti:



"Sektörümüz, genel seçimin ardından düğün sezonunda piyasaların açılmasını beklerken, dış kaynaklı döviz ataklarıyla adeta hayal kırıklığına uğramıştı. İç piyasaya hareket kazandıran Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yaz düğün sezonu, beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Bu özel günlerde istenen satış rakamı, ne yazık ki yakalanamadı. Düğünler nedeniyle piyasaların hareketlendiği yaz sezonu ise fiyat artışlarının zirveye çıktığı döneme denk geldiğinden çok sönük geçti.



Ancak, sektörümüz, bu yıl tanıtım ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Bugün, televizyon kanallarında sektörümüzün önde gelen marka ve firmalarının reklam filmlerinin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Belki de şu anda küçük bir araştırma yapılsa dizilere en çok sponsor olan ve kuşak reklamlarına en çok çıkan markaların kuyumculuk sektöründen olduğu ortaya çıkacaktır"



Sektör olarak tanıtım ve pazarlamaya verdikleri önemden bahseden Atayık, Türk kuyumculuk sektörünün kamuoyunda ve ulusal medyada doğru stratejilerle ve kampanyalarla tanıtılması amacıyla "Mücevher Tanıtım Grubu" kurmayı gündemlerine aldıklarını, önümüzdeki süreçte, bu konuda sektörün temsil kurumları olarak ortak bir adım atma planlarının olduğunu bildirdi.



2019 yılı öngörülerini paylaşan Atayık, "Bence, en kötü süreci geride bıraktık. Hem makro, hem de sektör olarak mikro açıdan. 2019 yılıyla ilgili iyimserim. Turizmde bu yıl rekorlara imza atmıştık ülke olarak, turizm açısından iyi bir yıl bekliyorum. Sektörümüz için de yüzlerin yeniden gülmeye başlayacağı ve geleceğe kadim sektörümüz adına güvenle bakacağımız bir yıl olması beklentisi içerisindeyim. 2019 yılında döviz fiyatlarındaki düşüş trendinin süreceğini, altın fiyatlarında da geriye doğru bir çekilişi görebiliriz." diye konuştu.



"TAKSİT YASAĞININ 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"



Atayık, "Sektör olarak hem ülkemizin, hem de sektörümüzün geleceğiyle ilgili karamsar değiliz, pozitif beklentiler içerisindeyiz. Hükümet yetkilileri başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ilgili kurumların doğru bir strateji uygulamasıyla dövizin ateşi söndürüldü. Dolar fiyatları, 5.20- 5.40 TL bandında hareket ederken euro 6 TL seviyesinde seyrediyor. Fiyatta son haftalarda yakalan istikrarın devam etmesi ve trendin aşağıya doğru sürmesi halinde yıl başıyla birlikte bunun alışverişe de yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), sektöre getirdiği taksit yasağının, olumsuz etkilerine değinen Atayık, kuyumculuk alışverişine büyük sekte vuran taksit yasağının 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kaldırılmasını dört gözle beklediklerini söyledi.



"ANADOLU TÜKETİCİSİ BİLEZİKTEN VAZGEÇMİYOR"



Atayık, 2018 yılında en çok talep gören ürünler hakkında da bilgi verdi.



Kuyumculuk sektörünün, Türkiye'nin en çok emek yoğun sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Atayık, bir altın takı veya mücevherin, vitrine çıkana kadar 18 ayrı birimden geçtiğini anlattı.



Atayık, bu yıl mücevherde en çok tektaş, beştaş, baget taşlı ürünler ve küçük taşlı kolyelerin ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları anlattı:



"Bu yıl, ayrıca elmaslı ve incili mücevherlerin de popüler olduğunu söyleyebiliriz. Altın takı grubunda ise hafif ve içi boş takılar, daha çok beğeni topluyor. Fiyat artışlarına rağmen özellikle Anadolu tüketicisi bilezikten vazgeçmiyor. Vatandaş, gramajını düşürse bile burma bilezik alışverişini sürdürüyor. Altın fantezi bileklik ve yüzükler de ilgi çekiyor. Alyansta ise biraz daha fiyat kaynaklı olarak 14 ayar ürünler daha öne çıkıyor. Gümüş takıda ise hayalet kolye olarak isimlendirilen çıtır kolye uçları, zincirli ürünler ve zirkon taşlı bayan yüzükleri ilgi gördü.



Bugün, Kapalıçarşı bölgesindeki tarihi hanlarda varlıklarını sürdürmeye çalışan, kuyumculuğun el emeği, göz nuruyla sanat değeri yüksek ürünler geliştiren gümüş eşya sektöründe ise sürahi, meyvelik, tepsi ve şamdan modellerinin talep gördüğünü gözlemliyoruz. Yatırım amaçlı olarak büyükşehirlerde oturan vatandaşların daha çok gram altınlara yönelirken, Anadolu insanı ise Darphane ve Damga Matbaası ürünleri olan çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları alışverişini sürdürdü."

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR OLDU?

Noel nedeniyle birçok piyasanın tatil olduğu haftanın ilk gününe dolar/TL 5.31 seviyesinde başladı. Dolar/TL geçtiğimiz hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izledi.



Geçtiğimiz haftaya 5.35 civarında başlayan dolar/TL ABD'nin Suriye açıklaması sonrası 5.25'e kadar gerilemişti.



Kur şu dakikalarda 5.31 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.05 civarında seyrediyor.

ALTIN NEDİR?

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir. İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir.

Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. Star Gazetesi olarak ziyaretçilerimize altın fiyatları hakkında en doğru ve güncel verileri grafiklerle sunmaktayız. Altın fiyatları ne olur sorusuna cevap bulabilmeniz için uzman yazarlarımız sizler için en güncel altın yorumlarını sitemizde paylaşmaktadırlar. Güncel altın fiyatlarının yanı sıra geçmiş altın fiyatları da arşiv olarak STAR.COM.TR'de mevcuttur.

Geçmiş dönem altın fiyatları özellikle altın piyasasının gelecekte yapacağı hareketleri doğru tahmin etmek için yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan bir bölümdür. Siz de düzenli olarak çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri StarGazetesi'yi takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz. Altın fiyatlarını takip etmenin yanı sıra altın fiyatı hesaplama aracı ile de altın çeviri işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu çeviri aracı, altın bilezik fiyatı hesaplama ya da gram altın hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için StarGazetesi ekibi tarafından ziyaretçilerimiz için geliştirilmiştir.