Altın dolar fiyatları bugün ne kadar Döviz kuru 18 Ekim Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı son durum nedir

Altın dolar bugün ne kadar? Döviz kuru bugün ne kadar kaç tl? Altın fiyatları ve Dolar/TL güne nasıl başladı? Çeyrek altın dolar kuru fiyatları 18 Ekim Çarşamba güne nasıl başladı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ne durumda? sorusu günün en çok aratılan konularının yine başında geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 220,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,1 azalışla 219,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.480 liradan satılıyor. Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6150 seviyesinde işlem görüyor. Son 12 günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden dolar/TL, dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5310'a gerilemesinin ardından günü yüzde 1,9 azalışla 5,5800'den tamamladı. Detaylar star.com.tr'de.

Piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarında son dakika değişimlerini beraberinde getiriyor. Döviz kurunda yaşanan değişimlerle birlikte altın fiyatlarında da ciddi anlık reaksiyonlar söz konusu. Toplumun her katmanında araştırılan altın fiyatları hakkında en detaylı bilgileri, uzman yorumlarını ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 18 Ekim Perşembe altın fiyatları burada!

Altının gramı 220 liranın üzerinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 220,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,1 azalışla 219,3 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.480 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.220,14 dolardan işlem görüyor.





Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin gram altının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.



Yurt içi piyasalarda iyimser havanın devam etmesi, yurt dışı pay piyasalarında yükseliş isteğinin sürmesi ve dolar endeksinin gerilemesi gibi nedenlerin, dolar kuruyla beraber altının gram fiyatının düşmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Eğer 220 lira aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 216 liraya kadar sürebilir. Biz, altının ons fiyatında beklediğimiz geri çekilmeler ile birlikle 216 liranın test edileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Memiş, altının ons fiyatının yatay bant içindeki hareketini devam ettirdiğini belirterek, "Biz, altının ons fiyatında geri çekilmeler bekliyoruz. Teknik olarak ons altında 1.217 doları, devamında da 1.207 doları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?



Döviz kurundaki yükselmenin ardından gram altın vatandaşların yeni gözdesi oldu. Düğün ve nişanlarda en çok tercih edilen çeyrek altının fiyatının artması sonucu vatandaş dikkatini gram altına çevirdi. Son yılların yeni yıldıız gram altın 18 Ekim Perşembe sabahı 219,86 TL'den alınırken 219,89 TL'den satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın fiyatlarındaki son durum ne? Ülkemizde birikim yapacak vatandaşlar dolar ve eurodan bağımsız olarak çeyrek altın yatırımı yaparlar. Yastıkaltı altını denilen takıların çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın kuşkusuz düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde de en çok tercih edilen altın türlerindendir. Çeyrek altın bu sabah 358,41 TL'den alınırken 366,76 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından merak edilen, ilgiyle araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yarım altın daha çok gelin ve damatın yakın arkadaşları ve aile fertleri tarafından armağan edilir. Bu sabah yarım altın 714,59 TL'den alınırken 733,52 TL'den satılmaktadır.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ile çeyrek arasında benzer bağlar vardır. İki altın türü de birikim aracıdır fakat Cumhuriyet altınının hem ağırlığı hem de fiyatı daha pahalı olduğundan Cumhuriyet altını daha uzun vadeli birikim aracıdır ve kolay kolay bozdurulmaz. CUmhuriyet altını bu sabah 1.485,00 TL'den alınırken 1.507,00 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 18 Ekim Perşembe sabahı 1.051,77 TL'den alınan tam altın 1.077,95 TL'den satılıyor. Yine tam altın da genellikle uzun vadeli yatırımlar için tercih edilir bunun dışında aile fertleri tarafından gelin ve damata hediye edilir.

DOLAR KURU GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6150 seviyesinde işlem görüyor. Son 12 günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden dolar/TL, dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5310'a gerilemesinin ardından günü yüzde 1,9 azalışla 5,5800'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 6,4630, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3650 seviyesinde işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1490, dolar endeksi ise yüzde 0,18 artışla 95,74 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yorumunda, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında başkan ile görüşmem lazım." ifadelerini kullanmasının Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.



Bugün yurt içinde Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise AB liderler zirvesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında birkaç günlük kapanışlar olması durumunda 5,50'ye doğru bir hareketin başlayabileceğini söyledi.

DOLAR NE KADAR OLACAK?

Dolar fiyatları 10 haftanın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.55 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.40 TL'de hareket ediyor.



Dolar kuru ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyi olacağı beklentisiyle iyimser seyrini sürdürürken, kur 5.5194 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 12.57 itibarıyla 5.5504 TL'de hareket ederken, 6.3652 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.4075 TL'de bulunuyor. Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısındaki değer kazancı sırasıyla yüzde 0.60 ve yüzde 0.25 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar kuru dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarından sonra 5.70 TL seviyelerinden 5.5363 TL'ye kadar gerilemişti.



Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.12 düşüşle 95.23 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1524 seviyelerinde hareket ediyor.



10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.79 seviyesine gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.80 seviyesinde hareket ediyor.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR



Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Türk Lirası'nın yılbaşından itibaren benzer para birimlerine karşı negatif ayrışmasının tek sebebi olmasa da en önemli sebeplerinden biri ABD ile yaşanan gerginlikti. Bu süreçte ABD’nin yaptırım tehditleri TL’yi baskı altında bıraktı. Ancak ABD’li rahip Brunson’ın bırakılmasıyla başlayan süreçte ABD ile normalleşme beklentileri oldukça yükseldi. Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalar ve özellikle dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 'yaptırımları kaldırabiliriz' şeklindeki açıklamaları TL varlıkları desteklemeye devam etti. Kısacası TL’yi negatif ayrıştıran sebepler tersine dönünce TL’de de pozitif ayrışma söz konusu" şeklinde belirtti.



Baştürk değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Bu pozitif gelişmelerin büyük bölümünün fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ancak hala TL benzer para birimlerine karşı oldukça ucuz seviyelerde. Bundan sonraki süreçte odaklanmamız gerek iki başlık olacak. Birincisi ABD faizleri ve doların küresel bazdaki seyri, ikincisi ise ABD ile mevcut pozitif gelişmelerin ne kadar daha süreceği ve makro dinamikler. ABD faizleri genel resimde yukarı trendini koruyor. Faizler orta-uzun vadede yukarı seyretmeye devam edecektir. Bu durum doların küresel bazda değerli kalmasını sağlayacağı için bir süre sonra gelişen ülke varlıkları için tekrar baskı oluşturabilir. ABD ile ilişkiler normalleştiği sürece TL tarafında kısa vadede iyimser tablo korunacaktır. Enflasyon gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararları TL varlıklar için diğer önemli başlıklar olacaktır."



Global Menkul Değerler Analisti Baştürk teknik olarak ise şöyle analiz etti: "Düşen eğilimin sürdüğünü görmekteyiz. Bu aşamada 5.50 TL seviyelerini kısa vadeli tepkiler için izleyebiliriz. 5.50 TL altına olası sarkmalarda alıcılar nispeten gücünü kaybedebilir ve bir miktar daha baskı oluşabilir. Mevcut seviyeler orta-uzun vadeli kurumsal ve yerleşikler için fırsat oluşturabilir."



POMPEO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafının Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.



Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'yu görevlendirmiş ve Pompeo dün Suudi Arabistan'a ve Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.



FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI



Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump'ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını belirtti. Yapılan bu açıklamalar dolar/TL kurundaki düşüşü sınırlandırdı.