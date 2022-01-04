Altın fışkırıyor: Yeni kaynak tespiti an meselesi

Hürriyet 4 Ocak 2022 Salı 09:43 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 09:43

Türkiye'nin en büyük Altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Gübretaş'ın sahibi olduğu Maden bölgesinde 3.5 milyon Ons başka bir deyişle 109 ton altın kaynağı keşfedildi.

Yaklaşık 6.3 milyar dolar değere sahip olan altın rezervine ilişkin Gübretaş çalışmalarına son sürat devam ederken madene ilişkin yeni yatırım kararları da gelmeye başladı.

Bu yıl makine ve teçhizatlarla birlikte maden sahasının uygun hale getirilmesiyle üretimin başlaması da bekleniyor.

SAHA GENİŞLETİLİYOR

Maden sahasının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre, Gübretaş bunun için çevredeki madenleri de satın almaya başladı.

Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamada Bilecik ili sınırları içinde bulunan Kavak Madencilik'e ait 200709861 numaralı sahanın yüzde 80 hissesinin 1.8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartıyla devralınmasına yönelik olarak Kavak Madencilik'in yüzde 80 hissesine sahip olan Teck Anadolu Madencilik'ten hisselerin alınması için dün sözleşme imzalandı.

30 KİLOMETRE BATISINDA

Kavak Madencilik'e ait olan ruhsat sahası Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor. Bu bölge hali hazırlar ileri arama geliştirme safhasında bulunduğu için Gübretaş alanda yeni maden kaynaklarının bulunmasını hedefliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, volframit, altın ve gümüş işletme sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili olarak kararı Resmi Gazete'de yayımlamıştı.

Karar çerçevesinde volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

GÜBRETAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik A.Ş.'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme imzalanmasını takiben Hisse devrine yönelik yasal işlemler yerine getirilecektir.

Kavak Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir.