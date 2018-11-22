Altın fiyatları bugün 22 Kasım Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu Anlık son durum

Altın fiyatları bugün 22 Kasım Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasası, 22 Kasım 2018 sabah saatlerinde Kapalı Çarşı'da en düşük 209 lira, en yüksek 1.444 liradan işlem görüyor. Canlı altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları yükselişte mi? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları ne durumda? Anlık altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Çeyrek altın, 22 Kasım 2018 tarihinde Kapalı Çarşı'da 336 liradan alınırken, satış değeri 343 Türk Lirası. Gram altın, Kapalı Çarşı'da 22 Kasım değerlerine göre alış 210 Türk Lirası, satış ise 210 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını, 22 Kasım 2018 tarihinde Kapalı Çarşı'da alış değeri 1,391 TL'den işlem görürken, satış değeri 1,412 Türk Lirası. Yarım altın, Kapalı Çarşı'da 22 Kasım değerlerine göre alış 670 TL, satış 687 Türk Lirası. 14 ayar altın, 22 Kasım'da Kapalı Çarşı'da alış değeri 119 TL, satış değeri 119 TL. Reşat altın, 22 Kasım 2018 verilerine göre Kapalı Çarşı'da alış değeri 1,423 Türk Lirası olurken, satış değeri 1,447 TL. Altın fiyatlarının bugünkü değerinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün değer kaybeden altın fiyatlarının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının şu anki satış fiyatı internette en çok aranan konular arasında. Peki altın piyasasında son durum nedir? İşte detaylar star.com.tr’de…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 KASIM 2018

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, 22 Kasım 2018 tarihinde Kapalı Çarşı'da 336 liradan alınırken, satış değeri 343 Türk Lirası.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, Kapalı Çarşı'da 22 Kasım değerlerine göre alış 210 Türk Lirası, satış ise 210 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, 22 Kasım 2018 tarihinde Kapalı Çarşı'da alış değeri 1,391 TL'den işlem görürken, satış değeri 1,412 Türk Lirası.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, Kapalı Çarşı'da 22 Kasım değerlerine göre alış 670 TL, satış 687 Türk Lirası.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın, 22 Kasım'da Kapalı Çarşı'da alış değeri 119 TL, satış değeri 119 TL.

18 ayar altın ne kadar?

18 ayar altın, Kapalı Çarşı'da 22 Kasım değerleri: alış 153 TL, satış 153 TL.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, 22 Kasım 2018 verilerine göre Kapalı Çarşı'da alış değeri 1,423 Türk Lirası olurken, satış değeri 1,447 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin altına gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "1.217 doların üzerinde takip edeceğimiz yeni direnç seviyesi 1.227 dolar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesindeki yükselişlerin dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kaybetmesine neden olduğunu bildiren Memiş, altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Altın Nedir?

Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.

Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.

Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Altının Kullanım Alanları Nelerdir? Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.