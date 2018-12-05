Altın fiyatları bugün Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar 5 Aralık Gram cumhuriyet çeyrek altın ne kadar Kapalıçarşı son dakika rakamları haberimizde! Anlık altın fiyatlarında düşüş var mı? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımı yapmak isteyenler son dakika altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları düşecek mi? Uzmanlar altın almak için ne önerilerde bulundu?Piyasalarda geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmelerle birlikte çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları gram altına yöneltmişti. Gram altın 5 Aralık Çarşamba günü 213,72 TL'den alınırken 213,75 TL'den satılıyor.Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından tercih edilen altın çeşitlerindendir. Yarım altın genelde birikim açısından satın alınsa da düğünlerde de hediye edilir. Yarım altın 5 Aralık Çarşamba günü 684,93 TL'den alınırken 703,12 TL'den satılıyor.Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Çeyrek altın hem düğünlerde en çok hediye edilen altın türüdür hem de birikim amaçlı saklanan yastık altı altınlarının büyük çoğunluğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 343,54 TL'den alınırken 351,56 TL'den satılıyor.AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi. İşte altın fiyatları hakkında merak edilen en son haberler ve tüm detaylar star.com.tr'de...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 5 ARALIK 2018

Haftanın üçüncü iş günü olan 5 Aralık Çarşamba altın fiyatları konusundaki son gelişmeleri sizler için derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmelerle birlikte çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşları gram altına yöneltmişti. Gram altın 5 Aralık Çarşamba günü 213,72 TL'den alınırken 213,75 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Çeyrek altın hem düğünlerde en çok hediye edilen altın türüdür hem de birikim amaçlı saklanan yastık altı altınlarının büyük çoğunluğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 343,54 TL'den alınırken 351,56 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından tercih edilen altın çeşitlerindendir. Yarım altın genelde birikim açısından satın alınsa da düğünlerde de hediye edilir. Yarım altın 5 Aralık Çarşamba günü 684,93 TL'den alınırken 703,12 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Genelde birikim için satın alınan tam altın aynı zamanda düğünlerde de gelin ve damadın yakınları, aile fertleri ve dostları tarafından armağan edilir. Tam altın bugün 1.374,16 TL'den alınırken 1.401,94'den satılıyor. Tam altın uzun vadeli yatırım aracıdır.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır fakat Cumhuriyet altını hem daha uzun süreli biriktirilir hem de fiyat olarak daha pahalıdır. Cumhuriyet altını da tıpkı tam altın gibi kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını bu sabah saatlerinde 1.423,00 TL'den alınırken 1.444,00 TL'den satılmaktadır.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik haber akışının hem dolar varlıkların hem de emtia fiyatlarının üzerinde etkili olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.227-1.237 dolar bandının yukarı yönlü kırılması durumunda 1.257 doların gündeme geleceğini söyledi.

Ons altın ile dolar kurunun değer kazanmasının gram altının yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında 222 lirayı direnç, geri çekilmelerde ise 212 lirayı destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altın Nedir?

Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.