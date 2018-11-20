Altın fiyatları bugün Gram Çeyrek altın ne kadar 20 Kasım canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram Çeyrek altın ne kadar oldu? 20 Kasım canlı altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Güncel altın fiyatlarındaki anlık fiyatlar araştırılıyor. Sabah saatlerinde son dakika altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Altın değerli bir yatırım aracı olduğundan fiyatları merak ediliyor. 20 Kasım 2018 tarihinde gram altın fiyatı, alış 209 TL, satış 209 TL oldu. Çeyrek altın, alış 334 TL, satış 342 Türk Lirası. Cumhuriyet altını, alış 1.383 TL, satış 1.404 TL. Yarım altın, alış 667 TL, satış 684 Türk Lirası. Reşat altın, alış 1.415 TL, satış 1.436 Türk Lirasından işlem görüyor. Altın Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır. Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur. İşte merak edilen son dakika altın fiyatları star.com.tr’de…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 KASIM 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Gram altın bu sabah saatlerinde 209,16 TL'den alınırken 209,21 TL'den satılmaktadır. Özellikle piyasalarda bir dönem yaşanan sıkıntılardan sonra çeyrek altın fiyatlarının 450 TL'ye kadar çıkması gram altını vatandaşın gözdesi yapmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kuşkusuz çeyrek altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen, araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatları yatırım açısından da oldukça önemlidir. Yastık altı altınları olarak nitelendirilen altınların çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın 20 Kasım Salı günü 334,85 TL'den alınırken 342,48 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları konusunda detaylı araştırmalar devam ediyor. Yarım altın genelde düğünlerde gelin ve damadın yakınları tarafından aile fertleri tarafından, dostları tarafından armağan edilir ayrıca yarım altın değerli bir birikim aracıdır. Bugün 667,60 TL'den alınan yarım altın 667,60 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatları bu sabah şu şekilde seyrediyor; 20 Kasım Salı günü tam altın 1.339,39 TL'den alınırken 1.365,71 TL'den satılıyor. Tam altın genelde birikim ve yatırım amacıyla kuyumculardan satın alınır ve kolay kolay bozdurulmaz. Yakınlık derecesine göre düğünlerde de armağan edilir.

Altın Nedir?

Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.

Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.

Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Altının Kullanım Alanları Nelerdir? Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.