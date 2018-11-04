Altın fiyatları bugün Gram çeyrek altın ne kadar oldu Kapalıçarşı son dakika altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ülkemizde en çok araştırılan en çok ilgiyle takip edilen altın çeşitlerindendir. Düğünlerde ve benzer törenlerde çeyrek altın ilk olarak akla gelen takılardır. Çeyrek altın, dolar ve eurodan farklı olarak en çok yatırım yapılan alanlardandır, yastıkaltı altınlarının çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 344,79 TL'den alınırken 352,83 TL'den satılmaktadır. Çeyrek altın ülkemizde en çok araştırılan en çok ilgiyle takip edilen altın çeşitlerindendir. Düğünlerde ve benzer törenlerde çeyrek altın ilk olarak akla gelen takılardır. Çeyrek altın, dolar ve eurodan farklı olarak en çok yatırım yapılan alanlardandır, yastıkaltı altınlarının çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 344,79 TL'den alınırken 352,83 TL'den satılmaktadır. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur.

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 215,1337 TL Satış 215,2990 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 344,3700 TL Satış 352,2100 TL

YARIM ALTIN

Alış 686,5800 TL Satış 704,4200 TL

TAM ALTIN

Alış 1.377,4700 TL Satış 1.404,5300 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.427,0000 TL Satış 1.449,0000 TL

Altın Nedir?

Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.

Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Damar şeklinde cevherleşmenin söz konusu olduğu ve 1 tonda yaklaşık 10 gram altın içeren yataklar, kapalı ocak yöntemiyle çıkarılır. Düşük tenörlü ve etrafa saçılmış yataklarda ise açık ocak yöntemi tercih edilmektedir. Ek olarak, kayaç içerisindeki altın taneleri gözle görülebiliyorsa siyanür kullanmadan gravimetrik yöntemle zenginleştirilir. Eğer gözle görülmüyorsa siyanür mecburen kullanılmaktadır.

Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise altın cevherlerinin tek başına bulunmadıklarıdır. Yandaşlar içerisinde dağılmış halde bulunan altın cevheri, siyanür liçi ile çözündürülür. Bu sırada solüsyona geçen altın iyonları aktif karbon üzerine absorbe ettirilir ve solüsyondan sıyrılır. Bu işleme malgama tekniği denir. Bu şekilde oluşan altın iyonları, elektro kazanım adı verilen yöntemle katı forma dönüştürülür. Katı forma dönüştürülen altın ise yeniden ergitilir ve ingot denen kalıplara dökülür. Sonucunda külçe altın üretilmiş olunur.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.