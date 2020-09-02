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Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2020 gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın almak isteyenler piyasadaki durumu yakından takip ediyor. Bugün altının gram fiyatı bugün 465 lira bandında seyrediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

02 Eylül 2020 Çarşamba  09:15 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
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Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın, uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 2 EYLÜL 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 465 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 420 TL

SATIŞ: 436 TL

24 Ayar Altın TL/Gr

ALIŞ: 465,67 TL

SATIŞ: 465,81 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.963,03 TL

SATIŞ: 1.964,45 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 755,30 TL

SATIŞ: 765,10 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.505,10 TL

SATIŞ: 1.533,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.011,10 TL

SATIŞ: 3.047,20 TL

ANALİSTLER NE DİYOR?

Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Tarihi zirve seviyelerinin ardından altında bu kararsız görüntü yatırımcıları "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" sorularına cevap aramaya iterken son dakika uzman görüşleri merak ediliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Küresel piyasalarda, altındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, FED Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Altın fiyatklları yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da inişli çıkışlı grafik sürüyor. Koronavirüs sonlanmadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

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