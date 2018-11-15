Altın fiyatları Dolar/TL döviz kuru bugün ne kadar 15 Kasım Kapalıçarşı çeyrek altın kaç liradan satılıyor

Gram altın güne düşüşle başladı! Dolar/TL'de ise her geçen gün düşüş seyri sürüyor. 15 Kasım altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL'den satılıyor? Altın ve dolar fiyatlarında düşüş ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili alış ve satış rakamları nasıl? soruların yanıtlarını merak eden altın yatırımcıları için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Alınan son bilgilere göre; Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 347 lira ve Cumhuriyet altını 1.421 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket isteği sürüyor, kur gün içinde 5.42 seviyesini test etti. Altın fiyatları ve dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeler star.com.tr'de.



Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 347 lira ve Cumhuriyet altını 1.421 liradan işlem görüyor.



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 212,1 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 213,5 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 gerilemeyle 212,1 liradan alıcı buluyor. Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan altının ons fiyatı, bugün ise yüzde 0,1 artışla 1.212,8 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 347 lira, Cumhuriyet altını da 1.421 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI - 15 KASIM 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 211,71 211,75 % -0,49 10:49 Bilezik (22 Ayar) 192,52 192,69 % 0,00 17:25 Altın Ons 1.212 1.212 % 0,04 10:47 Has Altın Gram 211,09 211,28 % 0,00 17:25 Altın KG-Dolar 38.795 38.803 % 0,08 10:33 Altın KG-Euro 34.036 34.047 % -0,41 17:27 Cumhuriyet Altını 1.399,00 1.421,00 % -0,84 17:27 Tam Altın 1.393,21 1.428,25 % -0,73 17:25 Yarım Altın 673,38 690,88 % -0,73 17:25 Çeyrek Altın 337,75 345,44 % -0,74 17:25







AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yoğun veri gündeminin takip edildiğini, ayrıca İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasını onayladığını belirterek, söz konusu gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.



Bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin izleneceğini aktaran Memiş, "Yurt dışında ise ABD'de kasım ayı New York Fed sanayi endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Bugün altının ons fiyatının 1.208-1.218 dolar, altının gram fiyatının ise 212,0-214,7 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dolar/TL'de düşüş isteği sürüyor!



Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket isteği sürüyor, kur gün içinde 5.42 seviyesini test etti. Türk lirası, Brexit anlaşmasıyla zayıflayan dolar karşısında pozitif fiyatlanıyor.



Küresel piyasalarda doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerileyerek 96.70'den işlem görüyor. Gerileme, endeksin yaklaşık yüzde 70'ni oluşturan euro ve sterlindeki yükselişten kaynaklanıyor.



Hafta içinde dolardaki değer kazancı ile 5.50 seviyesinin üzerini test eden dolar/TL de bu seviyelerde kalıcı olmayarak yönünü yeniden aşağı çevirmişti. Dün akşam saatlerinde 5.46 civarında işlem gören dolar/TL saat 10:30'da yüzde 0,50 düşüşle 5.4325 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 6.1710 seviyesinde.

ABD Doları 5,4300 5,4324 % -0,53 11:05 Euro 6,1654 6,1686 % -0,31 11:05 İngiliz Sterlini 7,0336 7,0689 % -0,71 10:48 Kanada Doları 4,0917 4,1163 % -0,41 10:48 İsviçre Frangı 5,3807 5,4131 % -0,58 10:48 Suudi Riyali 1,4438 1,4510 % -0,51 10:48 100 Japon Yeni 4,7656 4,7944 % -0,56 10:49 Avustralya Doları 3,9424 3,9622 % 0,01 10:48 Norveç Kronu 0,6379 0,6417 % -0,42 10:48 Danimarka Kronu 0,8218 0,8267 % -0,45 10:49 İsveç Kronu 0,5972 0,6008 % -0,36 10:48





TL'nin öngörülen oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görerek başlıca teknik seviyeyi kırmış oldu.

ABD yakından izleniyor



Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.



Asya borsaları, Çin'in ABD'nin ticaret taleplerine yazılı cevap gönderdiği haberleriyle artış kaydeden Çin hisselerinden destek bularak yükselirken; petrol fiyatları ise arz fazlası endişeleriyle gerilemeye başladı.



Başbakan Theresa May'in dün Brexit anlaşmasının taslağı konusunda üst düzey bakanlarının desteğini alması sonucu euro ve sterlin dolar karşısında Pazartesi günü gördükleri güniçi dip seviyelerinde sırasıyla yüzde 0.8 ve yüzde 1.2 yükseldi.



Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit anlaşmasının taslağı üzerinde uzlaşmaları, İngiltere'nin AB'den ayrılışının kaotik bir şekilde olmamasına imkan tanıyacak.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.13 seviyesindeydi.

ALTIN NEDİR?

Altın; doğada serbest halde bulunan, kolay işlenebilen, parlak sarı renkte, değerli bir elementtir. Eski çağlardan beri insanlığın farklı şekillerde kullanmış olduğu altın, çoğunlukla yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günlük yaşamın hemen her alanında kullanılmaktadır.

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.



Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

DOLAR NEDİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sadece Amerikalılar tarafından değil tüm dünyada kullanılan dolar ekonominin belirleyici noktası konumunda. Günümüzde 20'den fazla çeşidi olan dolar nerede ortaya çıktı, günümüze kadar nasıl bu kadar değer kazandı?

Lidyalılar tarafından bulunmasa da dolar dünya ekonomisinin gücünü belirlemekte. Amerika ve birçok ülkenin kullandığı para birimi olan dolar ilk olarak 1500'lü yıllarda ortaya çıktı. Günümüz dünyasında Çek Cumhuriyeti'de bulunan Bohemya Krallığı’ndaki Joachimsthal'de doların atası olarak bilinen gümüş sikke kullanılmaya başlandı. 1520 yılında kullanılmaya başlayan bu gümüş sikke Joachimsthaller adıyla basıldı. Uzun olduğu için thaller denilen bu sikke bölgede bulunan halklar tarafından Norveççeye daler, İsveççeye daler, İzlandacaya dalur, Felemenkçe’e daalder, İtalyancaya tallero, Lehçeye talar, Persçeye dare ve İngilizceye dolar olarak çevrildi.