Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

23 Mart 2020 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 12:37

Altın fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından 'Altın fiyatları ne kadar?' sorusu altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları son 2 haftada ani bir düşüşe geçti. Ekonomide son 2 haftaya sert iniş ve çıkışlarla damga vuran altın fiyatlarında Koronavirüs (corona virüs - Covid-19) sürecinde de bu hareketlilik devam ediyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken altın yatırımcılarını üzen bu seyir, yeni alım yapacakları ise yakından ilgilendiriyor. Uzun vadede sürekli artış gösteren altın fiyatları, corona virüs salgınının tüm dünya üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiye paralel olarak düşüşe geçti. Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? sorusu 23 Mart Pazartesi haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor.İşte, 23 Mart altın fiyatları Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem dakikalarında 315 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

En çok tercih edilen altın türlerinden çeyrek altın ise aynı dakikalarda 518 TL'den alınıp 506 TL'den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

Yarım altının satış fiyatı 1036 liradan satılırken, 1009 liradan geri alınıyor.

REŞAT ALTIN

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 2.132,47 TL'den alınan reşat altın 2.164,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2132 lira olurken, 2100 liradan geri alınıyor.

Uzmanlar altın fiyatlarının daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti. Altın bilindiği üzere halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor.

Ekonomi uzmanları, corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor.

TCMB'nin bu hafta Perşembe günü PPK toplantısı gerçekleşecek. FED ve diğer majör merkez bankalarının olağanüstü genişleme hamlelerinden sonra, bir süredir faiz indiren TCMB'nin yeni hamlesini takip edeceğiz.