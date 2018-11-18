Altın fiyatları ve dolar fiyatları ne kadar? 18 Kasım Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın çeyrek altın fiyatları bugün 'öğle saatlerinde' ne kadar, Dolar kuru kaç TL? Kapalı Çarşı'nın son dakika bilgilerine göre gram-çeyrek altın öğle saatleri fiyatları, bugün en düşük ne kadar? Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 210 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 207,7 liradan tamamladı. Gram altın güne düşüşle başladı! Dolar/TL'de ise her geçen gün düşüş seyri sürüyor. 16 Kasım altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar bugün kaç TL'den satılıyor? Altın ve dolar fiyatlarında düşüş ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili alış ve satış rakamları nasıl? soruların yanıtlarını merak eden altın yatırımcıları için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Alınan son bilgilere göre; Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 347 lira ve Cumhuriyet altını 1.421 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket isteği sürüyor, kur gün içinde 5.42 seviyesini test etti. Dolar altın fiyatları ile ilgili son dakika detayları star.com.tr'de.

Gram altın 210 lira seviyelerinde



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 210 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 207,7 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 210 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını da 1.407 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve ons altın fiyatının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında yaşanan düşüşlerde etkili olduğunu söyledi.



Altının gram fiyatında teknik olarak 205 ve 202 lira seviyelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise 217 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.



Memiş, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ile Euro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI - 18 KASIM 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 211,71 211,75 % -0,49 10:49 Bilezik (22 Ayar) 192,52 192,69 % 0,00 17:25 Altın Ons 1.212 1.212 % 0,04 10:47 Has Altın Gram 211,09 211,28 % 0,00 17:25 Altın KG-Dolar 38.795 38.803 % 0,08 10:33 Altın KG-Euro 34.036 34.047 % -0,41 17:27 Cumhuriyet Altını 1.399,00 1.421,00 % -0,84 17:27 Tam Altın 1.393,21 1.428,25 % -0,73 17:25 Yarım Altın 673,38 690,88 % -0,73 17:25 Çeyrek Altın 337,75 345,44 % -0,74 17:25







AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yoğun veri gündeminin takip edildiğini, ayrıca İngiltere'de Bakanlar Kurulu'nun Brexit anlaşmasını onayladığını belirterek, söz konusu gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.



Bugün yurt içinde işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin izleneceğini aktaran Memiş, "Yurt dışında ise ABD'de kasım ayı New York Fed sanayi endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verileri açıklanacak. Bugün altının ons fiyatının 1.208-1.218 dolar, altının gram fiyatının ise 212,0-214,7 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dolar/TL'de düşüş isteği sürüyor!



Dolar/TL güne nasıl başladı?



Dolar/TL, dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 5,3730 seviyelerinde dengelendi. Dolar/TL, ABD ile Türkiye arasında son dönemde pozitif seyreden diplomatik ilişkilerin uzun vadeye yayılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasıyla dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini gördü ve günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5,3366'dan tamamladı.



Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 artışla 5,3730 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 yükselişle 6,8820'den işlem görüyor.



Analistler bugün yurt içinde ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin, Euro Bölgesi'nde de enflasyon rakamlarının açıklanacağını belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini aktaran analistler, 5,50'nin ise direnç olarak güçlendiğini söyledi.

ABD Doları 5,4300 5,4324 % -0,53 11:05 Euro 6,1654 6,1686 % -0,31 11:05 İngiliz Sterlini 7,0336 7,0689 % -0,71 10:48 Kanada Doları 4,0917 4,1163 % -0,41 10:48 İsviçre Frangı 5,3807 5,4131 % -0,58 10:48 Suudi Riyali 1,4438 1,4510 % -0,51 10:48 100 Japon Yeni 4,7656 4,7944 % -0,56 10:49 Avustralya Doları 3,9424 3,9622 % 0,01 10:48 Norveç Kronu 0,6379 0,6417 % -0,42 10:48 Danimarka Kronu 0,8218 0,8267 % -0,45 10:49 İsveç Kronu 0,5972 0,6008 % -0,36 10:48





TL'nin öngörülen oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görerek başlıca teknik seviyeyi kırmış oldu.

ABD yakından izleniyor



Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.



Asya borsaları, Çin'in ABD'nin ticaret taleplerine yazılı cevap gönderdiği haberleriyle artış kaydeden Çin hisselerinden destek bularak yükselirken; petrol fiyatları ise arz fazlası endişeleriyle gerilemeye başladı.



Başbakan Theresa May'in dün Brexit anlaşmasının taslağı konusunda üst düzey bakanlarının desteğini alması sonucu euro ve sterlin dolar karşısında Pazartesi günü gördükleri güniçi dip seviyelerinde sırasıyla yüzde 0.8 ve yüzde 1.2 yükseldi.



Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit anlaşmasının taslağı üzerinde uzlaşmaları, İngiltere'nin AB'den ayrılışının kaotik bir şekilde olmamasına imkan tanıyacak.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 20.13 seviyesindeydi.

ALTIN NEDİR?

Altın; doğada serbest halde bulunan, kolay işlenebilen, parlak sarı renkte, değerli bir elementtir. Eski çağlardan beri insanlığın farklı şekillerde kullanmış olduğu altın, çoğunlukla yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama günlük yaşamın hemen her alanında kullanılmaktadır.

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.



Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

DOLAR NEDİR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sadece Amerikalılar tarafından değil tüm dünyada kullanılan dolar ekonominin belirleyici noktası konumunda. Günümüzde 20'den fazla çeşidi olan dolar nerede ortaya çıktı, günümüze kadar nasıl bu kadar değer kazandı?

Lidyalılar tarafından bulunmasa da dolar dünya ekonomisinin gücünü belirlemekte. Amerika ve birçok ülkenin kullandığı para birimi olan dolar ilk olarak 1500'lü yıllarda ortaya çıktı. Günümüz dünyasında Çek Cumhuriyeti'de bulunan Bohemya Krallığı’ndaki Joachimsthal'de doların atası olarak bilinen gümüş sikke kullanılmaya başlandı. 1520 yılında kullanılmaya başlayan bu gümüş sikke Joachimsthaller adıyla basıldı. Uzun olduğu için thaller denilen bu sikke bölgede bulunan halklar tarafından Norveççeye daler, İsveççeye daler, İzlandacaya dalur, Felemenkçe’e daalder, İtalyancaya tallero, Lehçeye talar, Persçeye dare ve İngilizceye dolar olarak çevrildi.